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Stotine Izraelaca dolaze na Marakanu: "Ne obraćamo pažnju koliko će Zvezdinih biti na stadionu"

Stotine Izraelaca dolaze na Marakanu: "Ne obraćamo pažnju koliko će Zvezdinih biti na stadionu"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Hapoel Berševa imaće podršku 250 navijača na stadionu "Rajko Mitić". U Beograd neće doći igrač Matan Baltaksa, koji je crveno-bijelima pravio probleme u Mađarskoj

Stotine Izraelaca dolaze na Marakanu Izvor: (AP Photo/Alberto Saiz)

Hapoel Ber Ševa dolazi na revanš protiv Crvene zvezde (utorak, 20 časova) i prema pisanju izraelskih medija, imaće uz sebe grupu od oko 250 svojih navijača. Ekipa trenera Rana Kožuha braniće na "Marakani" prednost 1:0 stečeno u Mađarskoj prošlog utorka i neće moći da računa na Maltana Baltaksu, isključenog u toj utakmici.

Baltaksa je na "otvaranju" dvomeča 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona dobio crveni karton zbog uzatopnih oštrih prekršaja na igračima Zvezde, a prije isključenja je bio veoma zapažen. Između ostalog, pogodio je i prečku Zvezdinog gola dok je Hapoel vodio 1:0 u završnici prvog dijela meča. Da je bio precizniji, crveno-bijeli bi bili u mnogo većem problemu pred revanš od trenutnog.

Očekuje se da će Baltaksu zamijeniti novo pojačanje Pedro Amador, koji je trenutno u prednosti u odnosu na konkurenciju.

Ekipa Hapoela će u ponedjeljak održati trening, a u večernjim satima otputovati za Beograd, gdje će završiti pripreme za revanš.

"Bavimo se samo sobom. Ne obraćamo previše pažnje na to koliko će njihovih navijača biti na stadionu niti pod kakvim su pritiskom. Moramo da dođemo spremni i da svako od nas bude na svom maksimumu. Ni malo sreće nam neće škoditi. U prethodnom periodu smo sebi dokazali mnogo toga, a u utorak nas očekuje još jedan ogroman test zrelosti", poručili su igrači Hapoela Ber Ševe.

(MONDO)

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Tagovi

Hapoel Ber Ševa FK Crvena zvezda

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