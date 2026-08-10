Evo zašto Dušan Vlahović još nema klub

Dušan Vlahović se suočava sa izazovima u pregovorima oko novog ugovora, dok se njegov otac Miloš umešao u situaciju sa Juventusom.

Izvor: MN PRESS

Prošlo je više od 40 dana kako Dušan Vlahović nema klub, odnosno od kada mu je istekla ugovorna obaveza sa Juventusom. Činilo se da je blizu dogovora sa čelnicima "stare dame" i da će pronaći zajednički jezik nakon što je Lučano Spaleti izrazio zadovoljstvo radom i zalaganjem Dušana Vlahovića, međutim tokom pregovora je došlo do obrta i čelnici torinskog kluba su nezadovoljni napustili sastanak.

Znalo se odmah u startu da je problem nastao u neslaganju oko finansija, da je Vlahović tražio više nego što Juventus može da plati, međutim prvi put sada italijanska "La Stampa" donosi detalje pregovora. Navodno, u sve se umiješao Vlahovićev otac Miloš kao i agenti koji su tražili veliku "proviziju" pri potpisu novog ugovora.

Izvor: Fabrizio Carabelli / Zuma Press / Profimedia

U nekim slučajevima, međutim, sami igrači i agenti nađu se pritisnuti sopstvenim zahtjevima. Dovoljno je pomisliti na situaciju u vezi sa Vlahovićem. Najprije pokušaj produžetka ugovora sa Juventusom: pregovori su propali u maju poslije zahtjeva za platu od najmanje 8 do 10 miliona evra, uz oko petnaestak miliona provizije za njegov tim predvođen ocem Milošem. Potraga širom svijeta nije pronašla nikoga ko bi bio u stanju da ga zadovolji, uz zahtjeve koji su se prilagođavali u zavisnosti od ponuđača", piše u tekstu "La Stampe".

Samo jedan klub hoće da plati Vlahovića

Poznato je da su se klubovi povukli iz pregovora oko Dušana Vlahovića i da trenutno na stolu ima samo bogatu ponudu Bešiktaša koji je spreman da mu plati oko 50 miliona evra.

"Samo je Bešiktaš iznio konkretnu ponudu, s tim da insistira da Vlahović što prije odgovori. S druge strane, iz Saudijske lige stiglo je odsječno 'ne, hvala' od strane A Ahlija, kluba koji je bio najzainteresovaniji", navodi se uz objašnjenje da je Vlahović tražio oko 25 miliona evra godišnje.

"Tako, dok Juve ostaje pri svojoj ponudi (6 miliona plate, ne više od 4-5 fiksnih troškova pri potpisu) Vlahović i dalje traži klub, korigujući sopstvene zahtjeve u razgovorima sa Barselonom i Atletiko Madridom. Slučaj kao i mnogi drugi, ali različit po tome što su, bar do sada, klubovi napravili korak unazad. Možda zato što je Srbin sada odlučio da nastavi bez superagenta nakon godina provedenih sa Ristićem. Novca je sve manje, ali tržište za agente i posrednike ne zna za krizu", dodaje se.

Šta čeka Vlahović?

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Sve su prilike da se Dušan Vlahović i dalje nada Barseloni, kojoj se više puta "nudio" ovog ljeta. Iako znamo da Barsa nema novca kao Bešiktaš (što samo po sebi zvuči nevjerovatno), znamo i da ima problem sa Feranom Toresom. Španac je odlučio da ode u Pari Sen Žermen, prije toga je i Levandovski otišao u MLS ligu, tako da je mjesto napadača praktično upražnjeno...

Vlahović se zato nada da bi odlazak Toresa mogao da pokrene "lavinu" koja bi i njega odvela na "Kamp Nou", pošto za razliku od drugih napadača na tržištu - za njega nije potrebno platiti obeštećenje.

Na sve to, Vlahović je već izrazio volju da bi i za manje novca nego što Bešiktaš nudi otišao u Barselonu, kao i u Real, Atletiko...

Samo je potrebno da neko od njih nazove i Vlahović će odmah podignuti slušalicu.

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