"Vlahović je još nezaposlen jer nije postao što se očekivalo": Gazeta tvrdi da Dušan možda čeka nemoguće

Ugledni italijanski list analizirao ljeto Dušana Vlahovića, njegov rastanak sa Juventusom, visoke zahtjeve u pregovorima sa drugim timovima i njegovo pristajanje da još nema klub.

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Novinarka "Gazete delo Sport" Fabijana Dela Vale objavila je detaljnu analizu trenutnog momenta karijere najboljeg srpskog napadača, Dušana Vlahovića. Dok je i dalje bez kluba, a nova sezona u najjačim ligama samo što nije, doskorašnji napadač Juventusa i dalje ne pristaje na ponudu Bešiktaša od 10 miliona evra godišnje, koju mu niko drugi još nije stavio na sto.

Za to vrijeme, Vlahović u Beogradu individualno trenira, uživa i provodi se sa saigračima iz reprezentacije Nemanjom Radonjićem i Aleksom Terzićem, a iz dana u dan se nagađa gdje će nastaviti karijeru. "Gazeta" tvrdi da je Dušan miran i da se uzda u onu poslovicu "strpljen-spasen" i u svaku drugu koja govori o tome da će sve biti kako treba. U Dušanovom slučaju, pretpostavka je, to znači da će se na kraju dogovoriti sa Barselonom, svojom najželjenijom destinacijom.

O Dušanovom čekanju, adutima koje ima i koje nema, Italijanka piše u tekstu: "Zna li da čeka ili traži nemoguće? Čudno ljeto Dušana Vlahovića". Pročitajte:

"Nekoliko dana prije početka sezone, Dušan je i dalje bez kluba, nakon što je odbio smanjenje plate koje mu je Juventus ponudio kroz novi ugovor. Bešiktaš, koji predvodi Italijano, a koji je Vlahovića trenirao u Fiorentini, trenutno je na čekanju. Ali on želi da ode u neki veliki klub.

Prema Henriju Vadsvortu Longfelouu, američkom pjesniku i književniku koji je živio u 19. vijeku, sve dolazi onome ko zna da čeka. Tako izgleda razmišlja i Dušan Vlahović, koji se dvadeset dana prije početka nove sezone i dalje nalazi bez kluba, uz nekoliko odbijenih ponuda, malo atraktivnih zainteresovanih klubova i mnogo neizvjesnosti.

Ipak, nekadašnji napadač Juventusa sa brojem 9 na leđima (njegovu staru majicu već je preuzeo novajlija Randal Kolo Muani) ne djeluje previše zabrinuto zbog svega toga, barem sudeći po nedavnim snimcima iz Beograda, na kojima se napadač zabavlja na jednoj proslavi zajedno sa Radonjićem i Terzićem.

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"Dušan ne namjerava da spusti svoje zahtjeve"

Dušan je već više od mjesec dana slobodan igrač, ali njegova budućnost je i dalje obavijena maglom. Mnogi bi se na njegovom mjestu već uhvatili u koštac sa strepnjom zbog budućnosti, ali on ne. Uvjeren je da će mu vrijeme donijeti ono što želi - klub iz samog vrha koji će odlučiti da investira u njega.

Da li je strategija napadača i njegovog tima ispravna, saznaćemo u narednih mjesec dana. Ipak, pomalo je neobično vidjeti 'gospodina 80 miliona' (toliko ga je Juventus platio u januaru 2022. godine da ga dovede iz Fiorentine, uz bogate bonuse) na spisku nezaposlenih fudbalera, sa 26 godina i čak 117 golova u Seriji A.

Nekoliko klubova se raspitivalo za njega, Juventus je pokušao da mu ponudi novi ugovor sa smanjenom platom, a Bešiktaš je stavio na sto godišnju platu od 10 miliona evra. Ipak, niko ga do sada nije ubijedio da stavi potpis na ugovor.

Moguće je da su se Vlahović i njegova porodica (otac Miloš angažovao je Darka Ristića, agenta koji mu je prije četiri i po godine obezbijedio unosan ugovor sa Juventusom) nadali da će njegov status izazvati mnogo veću pažnju i pokrenuti licitaciju za još uvijek mladog napadača koji je slobodan igrač. Međutim, to se nije dogodilo.

Ipak, dva mjeseca nakon raskida saradnje sa Juventusom, Vlahović ne djeluje kao da namjerava da spusti svoje zahtjeve, barem ne kada je u pitanju klub koji ne smatra dovoljno kvalitetnim za sebe.

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"Htio veću platu od Dejvida, Juve mu dao sve što može"

Vratimo se korak unazad. Početkom juna srpski napadač odbio je Juventusovu ponudu za nastavak saradnje, odnosno dvogodišnji ugovor vrijedan šest miliona evra po sezoni.

Priča se da Vlahović nije želio da zarađuje isto kao Dejvid, kanadski napadač kojeg je Juventus ovog ljeta doveo kao slobodnog igrača, ali koji se pokazao kao promašaj. Bivši fudbaler Lila postizao je jedan gol na svakih 292 minuta, dok je Vlahovićev prosjek bio jedan pogodak na 117 minuta.

Ipak, za Juventus je ponuđenih šest miliona evra predstavljalo maksimum koji je klub mogao da priušti. Stara plata od 12 miliona evra godišnje više se ne uklapa u finansijsku politiku novog rukovodstva, u kojoj je najplaćeniji fudbaler Kenan Jildiz sa šest miliona evra plus bonusi koji mogu da povećaju zaradu.

Komunikacija između Vlahovića i Juventusa prekinuta je još dok je na funkciji sportskog direktora bio Demijan Komoli, a nije obnovljena ni nakon dolaska Đovanija Karnevalija, uprkos javnim izjavama trenera Lučana Spaletija da veoma cijeni srpskog napadača.

Dušan nikada nije poslao signal da želi pomirenje sa "Starom damom", ostajući čvrst u svojim finansijskim zahtjevima.

"Raspitivali su se velikani, ali ništa konkretno"

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U međuvremenu, napadač je krajem juna otputovao u Istanbul kako bi razgovarao sa čelnicima Bešiktaša, koji su učinili sve da pokušaju da ispune želju trenera Vinčenca Italijana. Italijano je Vlahovića trenirao u Fiorentini, kada je srpski napadač postigao 17 golova na 22 utakmice.

Turci su mu ponudili dvocifrenu godišnju platu i bonus od pet miliona evra za potpis, ali ni to nije bilo dovoljno da ga ubijede.

Bešiktaš je i dalje na čekanju. Vlahović ne želi samo da ostane u nekoj od pet najjačih evropskih liga, već sebe vidi u velikom klubu. Njegova glavna meta i dalje je Barselona, kojoj je napadač ponuđen početkom ljeta, ali prvi kontakt nije doveo do konkretnog nastavka pregovora.

Prethodnih mjeseci za Vlahovića su se raspitivali i Atletiko Madrid, Bajern, Čelsi i Njukasl, ali nijedan od tih klubova nije napravio konkretan korak.

"Zašto Vlahović nije toliko tražen?"

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Neizbježno je pitanje zašto Vlahović, iako je u posljednjih šest godina svake sezone postizao dvocifren broj golova, nije toliko tražen među evropskim velikanima, čak ni sada kada za njega ne treba platiti obeštećenje.

Razlozi su različiti - od plate (Dušan je do sada uvijek kretao od zahtjeva za osam miliona evra godišnje plus pet miliona bonusa za potpis), preko fizičkih problema koji su uticali na njegove posljednje sezone u Juventusu (dugo je imao problema sa pubalgijom), pa sve do činjenice da nije napravio očekivani iskorak kada je prešao u Juventus.

Sa 26 godina Vlahović jeste kvalitetan napadač, ali nije postao "superzvijezda" kakvom su ga mnogi smatrali. U nekom od velikih evropskih klubova teško bi imao zagarantovano mjesto startera.

Bajern ima Harija Kejna, dok Barselona, iako je ostala bez Levandovskog, pokušava da dovede Hulijana Alvareza iz Atletiko Madrida. Teško je očekivati da neki velikan izdvoji toliko novca za platu napadača koji ne bi bio standardni prvotimac.

Vlahovićeva forma do sada je bila promjenljiva, kako u Juventusu, tako i u reprezentaciji Srbije. Na Evropskom prvenstvu izgubio je mjesto startera, iako mu osjećaj za gol nikada nije nedostajao.

Bio je nekonstantan i često nedovoljno odlučujući, ali mu u odbranu treba reći da mu ambijent u Juventusu u kojem se našao - daleko od ekipe koja je osvojila devet uzastopnih titula - nije pomogao.

Zbog svega toga, Vlahović je manje od mjesec dana prije zatvaranja prelaznog roka i dalje bez kluba.

Vratio se u Beograd, gdje trenira sa ličnim kondicionim trenerom kako bi održao formu i bio spreman kada stigne prava ponuda.

Sve je još moguće, pogotovo zato što Vlahović kao slobodan igrač može da potpiše ugovor i nakon zatvaranja prelaznog roka. Možda će voljena Barselona, ukoliko ne uspije da dovede Alvareza, ponovo pokucati na njegova vrata.

Ipak, utisak je da će Vlahović, ukoliko želi da ostane u samom vrhu evropskog fudbala, morati da se pomiri sa nešto manjom platom.

U suprotnom, tu je uvijek Bešiktaš, koji je za sada jedini klub spreman da ode do 10 miliona evra godišnje.

Čekanje je umjetnost, a Dušan je do sada postao pravi majstor u njoj."

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