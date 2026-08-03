Vlahović sa Radonjićem i Terzićem slavio do zore: Harmonika puna evra, pojavila se fotka sa Kosmaja

Nemanja Radonjić, Dušan Vlahović i Aleksa Terzić slavili na Kosmaju do rane zore uz harmoniku.

Izvor: Instagram/vlada vrcinac

Srpski fudbaleri na jednom mjestu, harmonika i zagarantovana zabava. Dušan Vlahović, Nemanja Radonjić i Aleksa Terzić zajedno su se okupili na Kosmaju i tamo bili na jednoj proslavi. Pojavile su se i nove informacije o tome.

Harmonikaš Vlada Vrčinac je objavio zajedničku fotografiju sa njima trojicom na kojoj se vidi harmonika puna evra i široki osmijesi na licima svih njih.

"Jako lijepo druženje, hvala braći Aleksi i Igoru na pozivu. Takođe, Dušanu i Nemanji, lijepa uspomena i druženje do rane zore", napisao je Vrčinac na svom Instagram nalogu.

U komentarima su se javljali mnogi, među njima i bivši fudbaler Zvezde Srđan Plavšić.

Šta se dešava sa njihovim karijerama?

U ovom momentu od trojice spomenutih fudbalera samo Terzić ima klub. Igra za Salcburg i ima ugovor do 30. juna 2028. godine. Vlahović i Radonjić traže nove etape u svojim karijerama.

Ni jedan ni drugi trenutno nemaju klub. Za Dušana ima interesovanje iz Turske, prvenstveno Bešiktaša, spominje se i mogući povratak u Juventus, kao i još nekolicina ekipa poput Barselone i Real Madrida, ali nema ništa konkretno. Sa druge strane Nemanja je na listi želja ekipe Persije iz Džakarte koja je najtrofejniji klub iz Indonezije i tamo već igra Radovan Pankov.