Vlahović pred transferom karijere: Želi ga Real Madrid, Murinjo ima plan za Srbina

Srpski fudbaler Dušan Vlahović gotovo sigurno će napustiti Juventus, ali ostaje pitanje gdje će nastaviti karijeru. Za njega se trenutno interesuje i Real Madrid.

Izvor: Fabrizio Carabelli / Zuma Press / Profimedia

Reprezentativac Srbije Dušan Vlahović postao je želja mnogih evropskih klubova. Izvjesno je da će napustiti Juventus, nakon što sa "starom damom" nije uspio da postigne dogovor koji je bio finansijske prirode, pa sad ostaje pitanje - gdje će igrati Vlahović? Bivši fudbaler Partizana ima novu ponudu, želi ga Real Madrid i čuveni Žoze Murinjo.

Sezona će uskoro početi, a Dušan Vlahović još nema klub. Prema pisanju španskog "Defensa Centrala", srpski fudbaler bi uskoro mogao da pronađe mirnu luku, pošto je za njega zainteresovan i Real Madrid. Žoze Murinjo vratio se na put stare slave, želi da izgradi drugačiju ekipu posle raspada koji je "kraljevski" klub doživio minule sezone, pa bi dolazak Vlahovića mogao da bude baš ta stavka koja mijenja sezonu.

Kad je u pitanju napadač, Vlahović bi mogao da bude idealno rješenje. Fizički dominantan centarfor koji je pokazao sjajnu sezonu u Juventusu, kad nije bio povrijeđen i kad je dobijao priliku, sad bi mogao da obuče dres slavnog španskog kluba. Ujedno, Vlahović bi mogao da ostane u "ligi petice", kako je i sam naglasio da želi.

Trenutno se transfer u Real Madrid svodi samo na interesovanje španskog kluba, ali nema sumnje da bi moglo uskoro da dođe i do saradnje. Navodno, Vlahović je u kontaktu i sa Bešiktašom, a kako se provlači, "nudio" se i Barseloni. Još ranije se pojavila vijest da ga želi i Napoli, pa je red za Srbina, makar na papiru, popriličan.

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