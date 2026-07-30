UŽIVO, PETROKUB – BORAC: Egal u Kišinjevu, Roguljić strijelac za 3:3! Da li je sad sve gotovo u Moldaviji?

20 : 37 81' - Posljednje izmjene Maharadzea Gruzijski trener u igru šalje Demijana i Lupana umjesto Popeskua i Rotarua.

20 : 36 79' - Dvije izmjene pravi Marinović Na klupu su sjeli Hiroš i Savić, a u igri su Deket i Vuković.

20 : 34 78' - GOOOOOOL! Izjednačenje u Kišinjevu, Roguljić je pogodio za 3:3! Povukao je loptu Splićanin sa sredine terena, odigrao dupli pas sa Savićem i poentirao za izjednačenje. Trebalo bi sada da je priča gotova u ovom susretu!

20 : 31 73' - Žuti karton za M. Platiku Druga javna opomena za domaće na ovom susretu.

20 : 27 20 minuta do kraja Borac gubi 3:2, ali u ukupnom ishodu ima rezultat koji ga vodi u treće kolo. Nakon banjalučkih 3:0, trenutno je 5:3 za igrače Vinka Marinovića.

20 : 22 65' - Đu spašava Petrokub Mogao je sada Borac do trećeg gola, ali je jedini stranac u Petrokubu spasio domaće. Roguljić je htio da proigra Savića, ali se Senegalac našao na putu lopti do Borčevog golgetera.

20 : 19 63' - Dvije izmjene u domaćem taboru Igru su napustili David i S. Platika, a priliku su dobili M. Platika i Botnari.

20 : 18 62' - Prva izmjena u Borcu Upravo je Hrelja izašao, a u igri je Roguljić.

20 : 18 62' - Juričić! Pogledao je Hrelja, prije centaršuta sa desne strane, gdje je Juričić, Uputio je loptu prema njemu, ali nije Borčev napadač reagovao na najbolji način.

20 : 14 58' - Promjena u Petrokubu Igru je napustio Josipoi, koji je maloprije "požutio". Na terenu je Musteaca.

20 : 12 56' - GOOOOOL! Novi gol Borca, 3:2 je sada u Kišinjevu! Izveo je Jojić slobodan udarac sa lijeve strane, a Hiroš na suprotnoj stativi umakao pažnji domaće odbrane i matirao Smaleneu iz neposredne blizine! Mogu li sada crveno-plavi malo duže da izdrže nego što je bio slučaj maločas?

20 : 11 55' - Prvi žuti karton na utakmici Dobija ga Josipoi zbog starta nad Savićem.

20 : 08 52' - GOOOOL! Nevjerovatno, samo dva minuta je Borac imao gol minusa, novi pogodak Petrokuba... Ponovo je strijelac Rotaru, koji je matirao Jurkasa nakon što su Borčevi igrači izgubili loptu na svojoj polovini.

20 : 07 50' - GOOOOOOL! Evo gola za Borac, strijelac je Stefan Savić, a Amer Hiroš se našao u ulozi asistenta! Proigrao je Hiroš Savića koji je povukao loptu, a potom se namjestio na šut i pogodio sa ivice šesnaesterca. Lakše sada dišu crveno-plavi!

20 : 04 48' - Jojić pored gola! Izborio se Hrelja za loptu u jednom duelu na desnoj strani u šesnaestercu, a potom odigrao povratni pas za Jojića. Sa ivice kaznenog prostora je šutirao bivši prvotimac Partizana i Borusije, ali je poslao loptu tik pored stative.

20 : 01 46' - Počelo je drugo poluvrijeme Nastavljena je utakmica u Moldaviji. Nije bilo izmjena ni u jednom ni u drugom sastavu u pauzi izmešu dva dijela.

19 : 47 Kraj prvog poluvremena Završeno je prvih, izuzetno košmarnih 45 minuta za Borac u Kišinjevu, Petrokubu nedostaje samo jedan gol kako bi nadoknadio zaostatak iz Banjaluke. Zanimljivo, Petrokub je samo dva puta šutirao u okvir gola - i oba puta je bio precizan...

19 : 45 Minut nadoknade Igraće se još 60 sekundi u prvom dijelu ovog meča.

19 : 45 45' - Erera! Šutirao je Erera iz daljine, ali siguran je Smalenea.

19 : 43 43' - Loš udarac Jardana Imali su sreće igrači Borca jer Jardan na desnoj strani nije zahvatio loptu kako je želio poslije centaršuta Paskarija, iako je bio sam u šesnaestercu.

19 : 40 Pet minuta do odmora Djeluje da je pauza i te kako potrebna izabranicima Vinka Marinovića...

19 : 32 31' - Opet je opasno pred golom Borca... Lako je Popesku stigao do lopte pored Karoline i Jakšića, šutirao iskosa sa lijeve strane, međutim nije bio precizan. Borčeva defanzivna linija kao da ne postoji u ovim trenucima...

19 : 27 28' - Savić visoko preko gola Uputio je Savić jedan dalekometni udarac, ali je poslao loptu visoko preko prečke.

19 : 22 22' - Spašava Rogan... U posljednji čas je sada intervenisao Rogan ispred Popeskua i spriječio ga da zahvati loptu i samim tim ponovo stavi na muke Jurkasa.

19 : 20 19' - GOOOOOL! Nevjerovatno šta radi odbrana Borca, 2:0 za Petrokub! Poslije auta sa lijeve strane, Popesku je primio loptu, "okrenuo" Jakšića i zakucao loptu pod prečku gola Jurkasa!

19 : 13 13' - GOOOOOL! Stiže Petrokub do vođstva, strijelac je Rotaru! Prihvatio je napadač domaće ekipe loptu nakon centaršuta Jardana, umakao pažnji Jakšića i matirao Jurkasa udarcem sa 12-13 metara. Komplikuje li se situacija po Borac?

19 : 07 6' - Jojić! Opasniji je Borac u ranoj fazi meča! Sada je Savić sjajno na lijevoj strani uposlio Jojića koji je ušao u peterac, ali nije uspio da šutira na željeni način.

19 : 04 4 '- Slab udarac Rogana Obećavajuća situacija za Borac pred golom Petrokuba, ali se Rogan nije snašao. Hrelja je izbacio u prvi plan Borčevog desnog beka, koji je iz izgledne pozicije slabo šutirao.

19 : 00 1' - Počela je utakmica Prvi napad na ovoj utakmici imaju igrači Petrokuba, srećno crveno-plavima!

18 : 57 Igrači dva tima izlaze na teren Utakmica u Kišinjevu uskoro počinje.

18 : 49 Izuzetno slaba posjeta u Kišinjevu Izvor: MONDO

18 : 17 Zašto se meč igra u Kišinjevu? Petrokub ligaške utakmice kao domaćin igra u Hinčeštiju, ali za evropske mečeve koristi stadion Zimbrua iz Kišinjeva. Razlog? Matični stadion aktuelnog prvaka Moldavije ne ispunjava uslove Evropske fudbalske federacije

18 : 05 Ko sudi? Arbitri dolaze iz Hrvatske, a predvodi ih Duje Strukan. Pomoćnici su Ivan Starčević i Dujo Sarić, dok će poslove četvrtog sudije obavljati Ante Terzić.

17 : 54 Trener Petrokuba promijenio golmana Umjesto Kristijana Avrama, koji je bio izbor na golu u prvom meču, stajaće Silviju Smalenea. Osim njega, u početnoj postavi su i S. Platika, Paskari, Đu, Kukoš, Dardan, Josipoi, David, Puškaš, Rotaru i Popesku.

17 : 51 Borac bez Paskvala Mjesto Abela Paskvala, koji zbog povrede ne može da nastupi u ovom susretu, zauzeo je Nemanja Jakšić, koji će tako sa Jurihom Karolinom činiti štoperski tandem Borca u Kišinjevu. Ovo je startnih 11 Banjalučana: Jurkas, Rogan, Jakšić, Karolina, Erera, Ogrinec, Hiroš, Jojić, Hrelja, Savić, Juričić.

17 : 47 Ogrinec pred revanš "Zadovoljni smo rezultatom iz prvog duela. Iskreno, moglo je biti i ubjedljivije, ali nema razloga da žalimo. U četvrtak idemo tamo da završimo posao. Nadam se da će se protivnik otvoriti i ostaviti nam malo više prostora, ali moramo gledati sebe – da igramo pametno, što prije postignemo taj gol i mirno privedemo utakmicu kraju. Svi se osjećamo super i atmosfera u ekipi je zaista sjajna. Od samog početka gradimo ovaj pobjednički mentalitet i vjerujem da ćemo završiti posao, a zatim se okrenuti narednom izazovu", riječi su slovenačkog internacionalca pred ovaj susret. Izvor: FK Borac

17 : 36 Šta u slučaju prolaska? Ako crveno-plavi eliminišu Petrokub iz daljeg takmičenja, u narednoj fazi će igrati protiv bjeloruskog ML Vitebska ili crnogorske Sutjeske. Plasmanu u treći kvalifikacioni krug bliži su Bjelorusi koji su u prvoj utakmici, igranoj na neutralnom terenu u mađarskom gradu Mezokevešd, porazili Crnogorce rezultatom 3:0. Revanš u Nikšiću igra se večeras od 21.00 čas.

17 : 33 Šta se desilo u prvoj utakmici? U prvom odmjeravanju snaga, prošlog četvrtka, Borac je pred nešto više od 7.000 navijača na Gradskom stadionu trijumfovao rezultatom 3:0 i znatno se približio plasmanu u treću rundu. Pogledajte fotografije sa te utakmice: Vidi opis UŽIVO, PETROKUB – BORAC: Egal u Kišinjevu, Roguljić strijelac za 3:3! Da li je sad sve gotovo u Moldaviji? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 17 / 17