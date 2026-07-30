logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

UŽIVO, PETROKUB – BORAC: Egal u Kišinjevu, Roguljić strijelac za 3:3! Da li je sad sve gotovo u Moldaviji? 2
Petrokub Borac uživo prenos
Petrokub Borac uživo prenos
2

UŽIVO, PETROKUB – BORAC: Egal u Kišinjevu, Roguljić strijelac za 3:3! Da li je sad sve gotovo u Moldaviji?

Možda će vas zanimati

Možda će vas zanimati

Borac u Kišinjevu brani prednost od tri gola (3:0) iz prve utakmice, odigrane prošlog četvrtka u Banjaluci.

Borac je u Banjaluci, u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, trijumfovao nad Petrokubom rezultatom 3:0 i pokazao da je u ovom trenutku kvalitetniji tim od aktuelnog šampiona Moldavije.

Revanš u Kišinjevu igra se ovog četvrtka sa početkom u 19.00 časova i ništa, kao što je i saopšteno u najavi meča iz crveno-plavog tabora, ne treba prepustiti slučaju.

Ostanite uz MONDO i pratite uz nas utakmicu iz glavnog grada Moldavije!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
20:37

81' - Posljednje izmjene Maharadzea

Gruzijski trener u igru šalje Demijana i Lupana umjesto Popeskua i Rotarua.

20:36

79' - Dvije izmjene pravi Marinović

Na klupu su sjeli Hiroš i Savić, a u igri su Deket i Vuković.

20:34

78' - GOOOOOOL!

Izjednačenje u Kišinjevu, Roguljić je pogodio za 3:3!

Povukao je loptu Splićanin sa sredine terena, odigrao dupli pas sa Savićem i poentirao za izjednačenje.

Trebalo bi sada da je priča gotova u ovom susretu!

20:31

73' - Žuti karton za M. Platiku

Druga javna opomena za domaće na ovom susretu.

20:27

20 minuta do kraja

Borac gubi 3:2, ali u ukupnom ishodu ima rezultat koji ga vodi u treće kolo. Nakon banjalučkih 3:0, trenutno je 5:3 za igrače Vinka Marinovića.

20:22

65' - Đu spašava Petrokub

Mogao je sada Borac do trećeg gola, ali je jedini stranac u Petrokubu spasio domaće.

Roguljić je htio da proigra Savića, ali se Senegalac našao na putu lopti do Borčevog golgetera.

20:19

63' - Dvije izmjene u domaćem taboru

Igru su napustili David i S. Platika, a priliku su dobili M. Platika i Botnari.

20:18

62' - Prva izmjena u Borcu

Upravo je Hrelja izašao, a u igri je Roguljić.

20:18

62' - Juričić!

Pogledao je Hrelja, prije centaršuta sa desne strane, gdje je Juričić, Uputio je loptu prema njemu, ali nije Borčev napadač reagovao na najbolji način.

20:14

58' - Promjena u Petrokubu

Igru je napustio Josipoi, koji je maloprije "požutio". Na terenu je Musteaca.

20:12

56' - GOOOOOL!

Novi gol Borca, 3:2 je sada u Kišinjevu!

Izveo je Jojić slobodan udarac sa lijeve strane, a Hiroš na suprotnoj stativi umakao pažnji domaće odbrane i matirao Smaleneu iz neposredne blizine!

Mogu li sada crveno-plavi malo duže da izdrže nego što je bio slučaj maločas?

20:11

55' - Prvi žuti karton na utakmici

Dobija ga Josipoi zbog starta nad Savićem.

20:08

52' - GOOOOL!

Nevjerovatno, samo dva minuta je Borac imao gol minusa, novi pogodak Petrokuba...

Ponovo je strijelac Rotaru, koji je matirao Jurkasa nakon što su Borčevi igrači izgubili loptu na svojoj polovini.

20:07

50' - GOOOOOOL!

Evo gola za Borac, strijelac je Stefan Savić, a Amer Hiroš se našao u ulozi asistenta!

Proigrao je Hiroš Savića koji je povukao loptu, a potom se namjestio na šut i pogodio sa ivice šesnaesterca.

Lakše sada dišu crveno-plavi!

20:04

48' - Jojić pored gola!

Izborio se Hrelja za loptu u jednom duelu na desnoj strani u šesnaestercu, a potom odigrao povratni pas za Jojića.

Sa ivice kaznenog prostora je šutirao bivši prvotimac Partizana i Borusije, ali je poslao loptu tik pored stative.

20:01

46' - Počelo je drugo poluvrijeme

Nastavljena je utakmica u Moldaviji. Nije bilo izmjena ni u jednom ni u drugom sastavu u pauzi izmešu dva dijela.

19:47

Kraj prvog poluvremena

Završeno je prvih, izuzetno košmarnih 45 minuta za Borac u Kišinjevu, Petrokubu nedostaje samo jedan gol kako bi nadoknadio zaostatak iz Banjaluke.

Zanimljivo, Petrokub je samo dva puta šutirao u okvir gola - i oba puta je bio precizan...

19:45

Minut nadoknade

Igraće se još 60 sekundi u prvom dijelu ovog meča.

19:45

45' - Erera!

Šutirao je Erera iz daljine, ali siguran je Smalenea.

19:43

43' - Loš udarac Jardana

Imali su sreće igrači Borca jer Jardan na desnoj strani nije zahvatio loptu kako je želio poslije centaršuta Paskarija, iako je bio sam u šesnaestercu.

19:40

Pet minuta do odmora

Djeluje da je pauza i te kako potrebna izabranicima Vinka Marinovića...

19:32

31' - Opet je opasno pred golom Borca...

Lako je Popesku stigao do lopte pored Karoline i Jakšića, šutirao iskosa sa lijeve strane, međutim nije bio precizan.

Borčeva defanzivna linija kao da ne postoji u ovim trenucima...

19:27

28' - Savić visoko preko gola

Uputio je Savić jedan dalekometni udarac, ali je poslao loptu visoko preko prečke.

19:22

22' - Spašava Rogan...

U posljednji čas je sada intervenisao Rogan ispred Popeskua i spriječio ga da zahvati loptu i samim tim ponovo stavi na muke Jurkasa.

19:20

19' - GOOOOOL!

Nevjerovatno šta radi odbrana Borca, 2:0 za Petrokub!

Poslije auta sa lijeve strane, Popesku je primio loptu, "okrenuo" Jakšića i zakucao loptu pod prečku gola Jurkasa!

19:13

13' - GOOOOOL!

Stiže Petrokub do vođstva, strijelac je Rotaru!

Prihvatio je napadač domaće ekipe loptu nakon centaršuta Jardana, umakao pažnji Jakšića i matirao Jurkasa udarcem sa 12-13 metara.

Komplikuje li se situacija po Borac?

19:07

6' - Jojić!

Opasniji je Borac u ranoj fazi meča!

Sada je Savić sjajno na lijevoj strani uposlio Jojića koji je ušao u peterac, ali nije uspio da šutira na željeni način.

19:04

4 '- Slab udarac Rogana

Obećavajuća situacija za Borac pred golom Petrokuba, ali se Rogan nije snašao.

Hrelja je izbacio u prvi plan Borčevog desnog beka, koji je iz izgledne pozicije slabo šutirao.

19:00

1' - Počela je utakmica

Prvi napad na ovoj utakmici imaju igrači Petrokuba, srećno crveno-plavima!

18:57

Igrači dva tima izlaze na teren

Utakmica u Kišinjevu uskoro počinje.

18:49

Izuzetno slaba posjeta u Kišinjevu

Izvor: MONDO

18:17

Zašto se meč igra u Kišinjevu?

Petrokub ligaške utakmice kao domaćin igra u Hinčeštiju, ali za evropske mečeve koristi stadion Zimbrua iz Kišinjeva.

Razlog? Matični stadion aktuelnog prvaka Moldavije ne ispunjava uslove Evropske fudbalske federacije

18:05

Ko sudi?

Arbitri dolaze iz Hrvatske, a predvodi ih Duje Strukan. Pomoćnici su Ivan Starčević i Dujo Sarić, dok će poslove četvrtog sudije obavljati Ante Terzić.

17:54

Trener Petrokuba promijenio golmana

Umjesto Kristijana Avrama, koji je bio izbor na golu u prvom meču, stajaće Silviju Smalenea. 

Osim njega, u početnoj postavi su i S. Platika, Paskari, Đu, Kukoš, Dardan, Josipoi, David, Puškaš, Rotaru i Popesku.

17:51

Borac bez Paskvala

Mjesto Abela Paskvala, koji zbog povrede ne može da nastupi u ovom susretu, zauzeo je Nemanja Jakšić, koji će tako sa Jurihom Karolinom činiti štoperski tandem Borca u Kišinjevu.

Ovo je startnih 11 Banjalučana: Jurkas, Rogan, Jakšić, Karolina, Erera, Ogrinec, Hiroš, Jojić, Hrelja, Savić, Juričić.

17:47

Ogrinec pred revanš

"Zadovoljni smo rezultatom iz prvog duela. Iskreno, moglo je biti i ubjedljivije, ali nema razloga da žalimo. U četvrtak idemo tamo da završimo posao. Nadam se da će se protivnik otvoriti i ostaviti nam malo više prostora, ali moramo gledati sebe – da igramo pametno, što prije postignemo taj gol i mirno privedemo utakmicu kraju. Svi se osjećamo super i atmosfera u ekipi je zaista sjajna. Od samog početka gradimo ovaj pobjednički mentalitet i vjerujem da ćemo završiti posao, a zatim se okrenuti narednom izazovu", riječi su slovenačkog internacionalca pred ovaj susret.

Izvor: FK Borac

17:36

Šta u slučaju prolaska?

Ako crveno-plavi eliminišu Petrokub iz daljeg takmičenja, u narednoj fazi će igrati protiv bjeloruskog ML Vitebska ili crnogorske Sutjeske.

Plasmanu u treći kvalifikacioni krug bliži su Bjelorusi koji su u prvoj utakmici, igranoj na neutralnom terenu u mađarskom gradu Mezokevešd, porazili Crnogorce rezultatom 3:0. Revanš u Nikšiću igra se večeras od 21.00 čas.

17:33

Šta se desilo u prvoj utakmici?

U prvom odmjeravanju snaga, prošlog četvrtka, Borac je pred nešto više od 7.000 navijača na Gradskom stadionu trijumfovao rezultatom 3:0 i znatno se približio plasmanu u treću rundu.

Pogledajte fotografije sa te utakmice:

17:31

DOBAR DAN!

Dobro došli u MONDO prenos utakmice iz Kišinjeva, koja počinje u 19.00 časova po našem vremenu.

Komentari 2

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

zole

Biće ovo ko i sa maltežanima

Bob Rock

Jakšić štoper, a Majers na klupi, e moj Vinko

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije