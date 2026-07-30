UŽIVO, PETROKUB – BORAC: Egal u Kišinjevu, Roguljić strijelac za 3:3! Da li je sad sve gotovo u Moldaviji?

Borac u Kišinjevu brani prednost od tri gola (3:0) iz prve utakmice, odigrane prošlog četvrtka u Banjaluci.
Borac je u Banjaluci, u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, trijumfovao nad Petrokubom rezultatom 3:0 i pokazao da je u ovom trenutku kvalitetniji tim od aktuelnog šampiona Moldavije.
Revanš u Kišinjevu igra se ovog četvrtka sa početkom u 19.00 časova i ništa, kao što je i saopšteno u najavi meča iz crveno-plavog tabora, ne treba prepustiti slučaju.
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81' - Posljednje izmjene Maharadzea
Gruzijski trener u igru šalje Demijana i Lupana umjesto Popeskua i Rotarua.
79' - Dvije izmjene pravi Marinović
Na klupu su sjeli Hiroš i Savić, a u igri su Deket i Vuković.
78' - GOOOOOOL!
Izjednačenje u Kišinjevu, Roguljić je pogodio za 3:3!
Povukao je loptu Splićanin sa sredine terena, odigrao dupli pas sa Savićem i poentirao za izjednačenje.
Trebalo bi sada da je priča gotova u ovom susretu!
73' - Žuti karton za M. Platiku
Druga javna opomena za domaće na ovom susretu.
20 minuta do kraja
Borac gubi 3:2, ali u ukupnom ishodu ima rezultat koji ga vodi u treće kolo. Nakon banjalučkih 3:0, trenutno je 5:3 za igrače Vinka Marinovića.
65' - Đu spašava Petrokub
Mogao je sada Borac do trećeg gola, ali je jedini stranac u Petrokubu spasio domaće.
Roguljić je htio da proigra Savića, ali se Senegalac našao na putu lopti do Borčevog golgetera.
63' - Dvije izmjene u domaćem taboru
Igru su napustili David i S. Platika, a priliku su dobili M. Platika i Botnari.
62' - Prva izmjena u Borcu
Upravo je Hrelja izašao, a u igri je Roguljić.
62' - Juričić!
Pogledao je Hrelja, prije centaršuta sa desne strane, gdje je Juričić, Uputio je loptu prema njemu, ali nije Borčev napadač reagovao na najbolji način.
58' - Promjena u Petrokubu
Igru je napustio Josipoi, koji je maloprije "požutio". Na terenu je Musteaca.
56' - GOOOOOL!
Novi gol Borca, 3:2 je sada u Kišinjevu!
Izveo je Jojić slobodan udarac sa lijeve strane, a Hiroš na suprotnoj stativi umakao pažnji domaće odbrane i matirao Smaleneu iz neposredne blizine!
Mogu li sada crveno-plavi malo duže da izdrže nego što je bio slučaj maločas?
55' - Prvi žuti karton na utakmici
Dobija ga Josipoi zbog starta nad Savićem.
52' - GOOOOL!
Nevjerovatno, samo dva minuta je Borac imao gol minusa, novi pogodak Petrokuba...
Ponovo je strijelac Rotaru, koji je matirao Jurkasa nakon što su Borčevi igrači izgubili loptu na svojoj polovini.
50' - GOOOOOOL!
Evo gola za Borac, strijelac je Stefan Savić, a Amer Hiroš se našao u ulozi asistenta!
Proigrao je Hiroš Savića koji je povukao loptu, a potom se namjestio na šut i pogodio sa ivice šesnaesterca.
Lakše sada dišu crveno-plavi!
48' - Jojić pored gola!
Izborio se Hrelja za loptu u jednom duelu na desnoj strani u šesnaestercu, a potom odigrao povratni pas za Jojića.
Sa ivice kaznenog prostora je šutirao bivši prvotimac Partizana i Borusije, ali je poslao loptu tik pored stative.
46' - Počelo je drugo poluvrijeme
Nastavljena je utakmica u Moldaviji. Nije bilo izmjena ni u jednom ni u drugom sastavu u pauzi izmešu dva dijela.
Kraj prvog poluvremena
Završeno je prvih, izuzetno košmarnih 45 minuta za Borac u Kišinjevu, Petrokubu nedostaje samo jedan gol kako bi nadoknadio zaostatak iz Banjaluke.
Zanimljivo, Petrokub je samo dva puta šutirao u okvir gola - i oba puta je bio precizan...
Minut nadoknade
Igraće se još 60 sekundi u prvom dijelu ovog meča.
45' - Erera!
Šutirao je Erera iz daljine, ali siguran je Smalenea.
43' - Loš udarac Jardana
Imali su sreće igrači Borca jer Jardan na desnoj strani nije zahvatio loptu kako je želio poslije centaršuta Paskarija, iako je bio sam u šesnaestercu.
Pet minuta do odmora
Djeluje da je pauza i te kako potrebna izabranicima Vinka Marinovića...
31' - Opet je opasno pred golom Borca...
Lako je Popesku stigao do lopte pored Karoline i Jakšića, šutirao iskosa sa lijeve strane, međutim nije bio precizan.
Borčeva defanzivna linija kao da ne postoji u ovim trenucima...
28' - Savić visoko preko gola
Uputio je Savić jedan dalekometni udarac, ali je poslao loptu visoko preko prečke.
22' - Spašava Rogan...
U posljednji čas je sada intervenisao Rogan ispred Popeskua i spriječio ga da zahvati loptu i samim tim ponovo stavi na muke Jurkasa.
19' - GOOOOOL!
Nevjerovatno šta radi odbrana Borca, 2:0 za Petrokub!
Poslije auta sa lijeve strane, Popesku je primio loptu, "okrenuo" Jakšića i zakucao loptu pod prečku gola Jurkasa!
13' - GOOOOOL!
Stiže Petrokub do vođstva, strijelac je Rotaru!
Prihvatio je napadač domaće ekipe loptu nakon centaršuta Jardana, umakao pažnji Jakšića i matirao Jurkasa udarcem sa 12-13 metara.
Komplikuje li se situacija po Borac?
6' - Jojić!
Opasniji je Borac u ranoj fazi meča!
Sada je Savić sjajno na lijevoj strani uposlio Jojića koji je ušao u peterac, ali nije uspio da šutira na željeni način.
4 '- Slab udarac Rogana
Obećavajuća situacija za Borac pred golom Petrokuba, ali se Rogan nije snašao.
Hrelja je izbacio u prvi plan Borčevog desnog beka, koji je iz izgledne pozicije slabo šutirao.
1' - Počela je utakmica
Prvi napad na ovoj utakmici imaju igrači Petrokuba, srećno crveno-plavima!
Igrači dva tima izlaze na teren
Utakmica u Kišinjevu uskoro počinje.
Izuzetno slaba posjeta u KišinjevuIzvor: MONDO
Zašto se meč igra u Kišinjevu?
Petrokub ligaške utakmice kao domaćin igra u Hinčeštiju, ali za evropske mečeve koristi stadion Zimbrua iz Kišinjeva.
Razlog? Matični stadion aktuelnog prvaka Moldavije ne ispunjava uslove Evropske fudbalske federacije
Ko sudi?
Arbitri dolaze iz Hrvatske, a predvodi ih Duje Strukan. Pomoćnici su Ivan Starčević i Dujo Sarić, dok će poslove četvrtog sudije obavljati Ante Terzić.
Trener Petrokuba promijenio golmana
Umjesto Kristijana Avrama, koji je bio izbor na golu u prvom meču, stajaće Silviju Smalenea.
Osim njega, u početnoj postavi su i S. Platika, Paskari, Đu, Kukoš, Dardan, Josipoi, David, Puškaš, Rotaru i Popesku.
Borac bez Paskvala
Mjesto Abela Paskvala, koji zbog povrede ne može da nastupi u ovom susretu, zauzeo je Nemanja Jakšić, koji će tako sa Jurihom Karolinom činiti štoperski tandem Borca u Kišinjevu.
Ovo je startnih 11 Banjalučana: Jurkas, Rogan, Jakšić, Karolina, Erera, Ogrinec, Hiroš, Jojić, Hrelja, Savić, Juričić.
Ogrinec pred revanš
"Zadovoljni smo rezultatom iz prvog duela. Iskreno, moglo je biti i ubjedljivije, ali nema razloga da žalimo. U četvrtak idemo tamo da završimo posao. Nadam se da će se protivnik otvoriti i ostaviti nam malo više prostora, ali moramo gledati sebe – da igramo pametno, što prije postignemo taj gol i mirno privedemo utakmicu kraju. Svi se osjećamo super i atmosfera u ekipi je zaista sjajna. Od samog početka gradimo ovaj pobjednički mentalitet i vjerujem da ćemo završiti posao, a zatim se okrenuti narednom izazovu", riječi su slovenačkog internacionalca pred ovaj susret.Izvor: FK Borac
Šta u slučaju prolaska?
Ako crveno-plavi eliminišu Petrokub iz daljeg takmičenja, u narednoj fazi će igrati protiv bjeloruskog ML Vitebska ili crnogorske Sutjeske.
Plasmanu u treći kvalifikacioni krug bliži su Bjelorusi koji su u prvoj utakmici, igranoj na neutralnom terenu u mađarskom gradu Mezokevešd, porazili Crnogorce rezultatom 3:0. Revanš u Nikšiću igra se večeras od 21.00 čas.
Šta se desilo u prvoj utakmici?
U prvom odmjeravanju snaga, prošlog četvrtka, Borac je pred nešto više od 7.000 navijača na Gradskom stadionu trijumfovao rezultatom 3:0 i znatno se približio plasmanu u treću rundu.
Pogledajte fotografije sa te utakmice:
UŽIVO, PETROKUB – BORAC: Egal u Kišinjevu, Roguljić strijelac za 3:3! Da li je sad sve gotovo u Moldaviji?
DOBAR DAN!
Dobro došli u MONDO prenos utakmice iz Kišinjeva, koja počinje u 19.00 časova po našem vremenu.
Biće ovo ko i sa maltežanima
Jakšić štoper, a Majers na klupi, e moj Vinko