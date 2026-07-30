Bivši omladinac Anderlehta i Benfike potpisao za Čelik!

Oliver Šarkić je potpisao jednogodišnji ugovor sa Zeničanima.

Izvor: NK Čelik

Ofanzivni vezista iz Crne Gore Oliver Šarkić novo je pojačanje zeničkog Čelika za povratničku sezonu u Premijer ligi BiH.

Šarkić je rođen u Grimzbiju (Engleska), a fudbalsko iskustvo sticao je kroz neke od najpoznatijih evropskih akademija. Tako je prve fudbalske korake napravio u akademiji Anderlehta, dok je juniorski staž završio u Benfici.

Tokom seniorske karijere nastupao je za tim Lidsa do 23 godine, Barakaldo, Barton Albion, Blekpul sa kojim je ušao u Čempionšip poslije plej-ofa na Vembliju, i Mensfild Taun, poslije čega je nosio dres uzbekistanskog Pahtakora iz Tapkenta, s kojim je osvojio domaće prvenstvo i uzbekistanski Superkup.

"Izuzetno mi je zadovoljstvo doći u ovako veliki klub i biti dio ekipe koja će predstavljati Čelik u najvišem rangu takmičenja. Obećavam da ću uvijek dati svoj maksimum za klub, naše navijače i grad. Nadam se da ćemo zajedno imati uspješnu sezonu i da ćemo na njenom kraju svi biti zadovoljni ostvarenim rezultatima", rekao je Šarkić prilikom potpisivanja ugovora.

Po dolasku u Crnu Goru, zemlju iz koje potiče, nastupao je za Dečić i podgoričku Budućnost, a kojima je osvajao titule državnog šampiona, pri čemu je bio jedan od ključnih igrača svojih ekipa.

Prošlu sezonu proveo je u belgijskom klubu Olimpik Šarlroa, članu tamošnjeg drugoligaškog takmičenja.

Inače, ovo je drugo ofanzivno pojačanje Čelika u samo dva dana pošto je juče ugovor sa klubom potpisao i dosadašnji napadač Sloge Meridian Dejan Vidić.

Brat je tragično preminulog golmana

Oliver Šarkić je inače brat crnogorskog golmana Matije Šarkića, koji je preminuo u junu 2024. godine u Budvi, u 27. godini života. Matija je samo deset dana prije smrti, koja je uslijedila nakon posljedica srčanog udara u apartmanu u Budvi, stajao na golu državnog tima protiv Belgije i oduševio naciju...

(mondo.ba, D. Šutvić)

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