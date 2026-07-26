Banjalučki BSK gostuje Čeliku u generalnoj probi pred Premijer ligu BiH

Fudbaleri BSK-a generalnu probu pred istorijski nastup u Premijer ligi Bosne i Hercegovine imaće u Zenici protiv Čelika, koji se takođe vratio u elitu bh. fudbala.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Banjalučki klub se vratio sa priprema na Zlatiboru, gdje je zabilježio dvije pobjede (Bokelj 2:0, Grafičar 1:0), remi (Otrant 0:0, prekid zbog nevremena) i poraz (Teleoptik 1:2).

Pred premijerni nastup u šampionatu BiH sa Željezničarom, izabranike Bojana Puzigaće očekuje generalka 1. avgusta na zeničkom “Bilinom polju” protiv Čelika.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

“Biće to prava prilika da vidimo gdje smo i šta smo radili u ovom periodu. Čelik se vratio u Premijer ligu BiH. Biće odlična atmosfera i taman da se igrači priviknu na ono što nas očekuje u petak 7. avgusta kad igramo premijerni meč protiv Željezničara na ‘Grbavici’, rekao je Puzigaća za “Glas Srpske”.

(MONDO)