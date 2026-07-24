FK Borac se oglasio o akciji SIPA: "Poslujemo transparentno, puna podrška Zvjezdanu Misimoviću"

Banjalučki premijerligaš se oglasio povodom današnje akcije u sklopu koje je obavljen pretres nekoliko prostorija koje koristi prvi čovjek kluba.

Izvor: Youtube/MYTV/screenshot

Fudbalski klub Borac oglasio se saopštenjem za javnost povodom današnje akcije SIPA (Državna agencija za istrage i zaštitu), koja je u sklopu operativne akcije "Borac" izvršila pretres poslovnih i stambenih prostorija na četiri lokacije – tri u Banjaluci i jednoj u Gradišci.

Navedene aktivnosti provedene su zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela "Zloupotreba položaja odgovornog lica" i "Pranje novca" propisana Krivičnim zakonikom Republike Srpske, a tokom dana za MONDO je potvrđeno da se radi o objektima koje koristi aktuelni predsjednik FK Borac Zvjezdan Misimović.

Saopštenje banjalučkog kluba prenosimo u potpunosti.

"FK Borac obavještava javnost da su po nalogu Osnovnog suda u Banjaluci pripadnici SIPA-e danas izvršili pretres klupskih prostorija, ali i objekata koje koristi Zvjezdan Misimović, predsjednik FK Borac.

U sklopu pretresa privremeno je oduzeta poslovna dokumentacija i drugi predmeti. Zbog istrage koja je u toku ne možemo da pružimo više detalja i ne želimo da se bavimo spekulacijama koje su se pojavile u medijima.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Ovim putem želimo da podsjetimo javnost da se naš klub u proteklih nekoliko godina u više navrata našao pod kontrolom finansijskog poslovanja od strane nadležnih instuticija i da nisu uočene bilo kakve nepravilnosti niti elementi postojanja krivičnog djela ili bilo kakvog kršenja zakonom donesenih propisa.

FK Borac poštuje rad svih nadležnih institucija i pozivamo ih da i dalje odgovorno i savjesno rade svoj posao, a naš klub će uvijek da bude otvoren za saradnju.

FK Borac u posljedih nekoliko godina, svojim napretkom na svim poljima, postao je mnogima trn u oku, ali mi nećemo odustati od naših ciljeva – da nam Borac napreduje iz dana u dan.

Ovim putem želim i da pružimo punu podršku našem predsjedniku Zvjezdanu Misimoviću koji je ostavio dubok trag u evropskom fudbalu i koji od prvog dana svog direktorskog, a potom i predsjedničkog mandata odgovorno, predano i profesionalno obavlja svoj posao."

(mondo.ba, D. Šutvić)

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