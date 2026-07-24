Oglasila se SIPA o "slučaju Misimović": Pretresi na četiri lokacije, oduzeta poslovna dokumentacija

Prilikom pretresa otkrivena je i privremeno oduzeta poslovna dokumentacija i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Izvor: Profimedia/ELVIS BARUKCIC / AFP

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu realizovali su danas operativnu akciju "Borac", koja je provedena po naredbi Osnovnog suda u Banjaluci i pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, u sklopu koje su pretresli poslovne i stambene prostorije i pokretne stvari, na tri lokacije u Banjaluci i na jednoj lokaciji u Gradišci.

Kako je rečeno iz SIPA, navedene aktivnosti provedene su zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela "Zloupotreba položaja odgovornog lica" i "Pranje novca" propisana Krivičnim zakonikom Republike Srpske.

"Prilikom pretresa otkrivena je i privremeno oduzeta poslovna dokumentacija i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku", istaknuto je, uz napomenu da je operativna akcija "Borac" realizovana u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Ranije tokom dana je za MONDO potvrđeno da se radi o objektima koje koristi aktuelni predsjednik FK Borac Zvjezdan Misimović.

(mondo.ba. D. Šutvić)

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