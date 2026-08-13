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Kristijano Ronaldo se oženio, pa promijenio imidž: Pogledajte njegovu novu frizuru

Kristijano Ronaldo se oženio, pa promijenio imidž: Pogledajte njegovu novu frizuru

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Kristijano Ronaldo došao u Al-Nasr sa ofarbanom kosom.

kristijano ronaldo se ofarbao Izvor: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

Legendarni Portugalac Kristijano Ronaldo (41) došao je sa ofarbanom kosom na okupljanje svog tima Al-Nasr u Saudijskoj Arabiji. Portugalac je stigao u klub poslije nedavnog venčanja sa suprugom Georginom Rodrigez (32) i na ulasku u klupski trening centar pokazao novu frizuru i kosu svijetliju od njegove crne, prirodne.

Ronaldo je ovog ljeta dobio produženi odmor jer je nastupao za Portugal na Svjetskom prvenstvu, a sada se vraća ekipi da sa saigračima odbrani titulu. U njoj je minulog proljeća bio lider šampionskog tima i strijelac 28 golova.

Cilj za ovu sezonu - 1.000 golova

Nova sezona u Saudijskoj Arabiji počinje 13. avgusta, a Ronaldo ulazi u nju sa novim trenerom, Australijancem Ejndžom Postekogluom (60). Jedan od glavnih ciljeva Portugalcu će biti da postigne svoj 1.000 gol u karijeri. Za to će mu biti potrebna još 24 gola, jer je trenutno na broju 976.

Za sada posljednji je postigao na utakmici Svjetskog prvenstva protiv Hrvatske 2. jula, iz penala, a na Mundijalu je dao ukupno tri gola, jer je bio dvostruki strijelac protiv Uzbekistana.

Ljut napustio Ameriku i Svjetsko prvenstvo

Iako je ispisao istoriju svjetskih prvenstava i postao prvi strijelac na čak šest različitih Mundijala, Kristijano je veoma nezadovoljan napustio Ameriku. Poslije eliminacije sa Portugalom u osmini finala protiv Španije, javno je postavljao pitanja šta je to njegova zemlja osvojila prije nego što je on ušao u reprezentaciju.

Povrh toga, Ronaldo je isticao da je za njega osvajanje Evropskog prvenstva ravno osvajanju Svjetskog prvenstva i to je nekoliko puta ponovio javno, a onda je tu poruku ostavio i na društvenim mrežama, da svi dobro zapamte njegove riječi.

Bonus video:

Pogledajte

01:05
Kristijano Ronaldo tuguje zbog ispuštene titule zbog kiksa na Al-Nasr Al-Hilal
Izvor: YouTube/AlfonsoR10
Izvor: YouTube/AlfonsoR10

(MONDO)

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