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"Het-trik" Harisa Tabakovića za 15 minuta osigurao plej-of Lige Evrope za Salcburg!

"Het-trik" Harisa Tabakovića za 15 minuta osigurao plej-of Lige Evrope za Salcburg!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Bosanskohercegovački reprezentativac Haris Tabaković postigao je tri gola u dresu Salcburga na gostovanju kiparskom Pafosu (3:3) i odveo austrijski tim u plej-of Lige Evrope.

"Het-trik" Harisa Tabakovića u Ligi Evrope Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Haris Tabaković se nalazi u nevjerovatnoj formi!

Napadač reprezentacije Bosne i Hercegovine ponovo je bio ključni igrač Salcburga, ovaj put u revanš susretu trećeg kola Lige Evrope protiv kiparskog Pafosa.

Stvari nisu dobro počele za austrijski tim - Pafos je vodio 2:0 na poluvremenu golovima Brazilaca Lelea i Bila, ali je u drugom dijelu za samo 15 minuta, Tabaković upisao het-trik i riješio pitanje prolaska u plej-of.

Najprije je kiparsku mrežu pogodio u 54. minutu, tri minuta kasnije je iz penala donio izjednačenje, a onda i u 69. kompletirao het-trik - 2:3.

Do kraja je Pafos, za koji je nastupio i vezista "zmajeva" Ivan Šunjić, uspio da stigne do izjednačenja u 84. minutu, a gol je postigao Murad Mamadov.

Ipak, Kiprani su eliminisani zahvaljujući prvenstveno Tabakoviću!

S obzirom da je bio strijelac i u prvom duelu, nema sumnje da je i najzaslužniji za prolazak svog novog tima na korak od ligaške faze takmičenja.

Podsjetimo, ovo je bio njegov četvrti nastup za Salcburg, otkako je došao iz Hofenhajma, uz učinak od četiri gola.

U finalu plej-ofa, Tabakovića i ekipu očekuje dvomeč sa švedskim Mjelbijem.

(MONDO)

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Tagovi

Haris Tabaković Salcburg Liga Evrope

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