"Het-trik" Harisa Tabakovića za 15 minuta osigurao plej-of Lige Evrope za Salcburg!

Bosanskohercegovački reprezentativac Haris Tabaković postigao je tri gola u dresu Salcburga na gostovanju kiparskom Pafosu (3:3) i odveo austrijski tim u plej-of Lige Evrope.

Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Haris Tabaković se nalazi u nevjerovatnoj formi!

Napadač reprezentacije Bosne i Hercegovine ponovo je bio ključni igrač Salcburga, ovaj put u revanš susretu trećeg kola Lige Evrope protiv kiparskog Pafosa.

Stvari nisu dobro počele za austrijski tim - Pafos je vodio 2:0 na poluvremenu golovima Brazilaca Lelea i Bila, ali je u drugom dijelu za samo 15 minuta, Tabaković upisao het-trik i riješio pitanje prolaska u plej-of.

Najprije je kiparsku mrežu pogodio u 54. minutu, tri minuta kasnije je iz penala donio izjednačenje, a onda i u 69. kompletirao het-trik - 2:3.

Haris Tabaković 54'



Pafos 2-1 RB Salzburgpic.twitter.com/33sJXmQPpQ — Goals Xtra (@GoalsXtra)August 13, 2026

Haris Tabaković equalizes score



Pafos 2-2 RB Salzburgpic.twitter.com/7CRjYwAypm — Goals Xtra (@GoalsXtra)August 13, 2026

Hat-trick Haris Tabaković ⚽⚽⚽pic.twitter.com/yeZzjET4eH — Hodač sivih cesta (@EdinHadzija)August 13, 2026

Do kraja je Pafos, za koji je nastupio i vezista "zmajeva" Ivan Šunjić, uspio da stigne do izjednačenja u 84. minutu, a gol je postigao Murad Mamadov.

Ipak, Kiprani su eliminisani zahvaljujući prvenstveno Tabakoviću!

S obzirom da je bio strijelac i u prvom duelu, nema sumnje da je i najzaslužniji za prolazak svog novog tima na korak od ligaške faze takmičenja.

Podsjetimo, ovo je bio njegov četvrti nastup za Salcburg, otkako je došao iz Hofenhajma, uz učinak od četiri gola.

U finalu plej-ofa, Tabakovića i ekipu očekuje dvomeč sa švedskim Mjelbijem.

Four goals over two legs from us in this tie, all of them from Haris Tabakovic.



What a player.pic.twitter.com/4HCMvodMgM — FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en)August 13, 2026

(MONDO)