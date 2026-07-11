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ZVANIČNO: Napadač „zmajeva“ potpisao za Red Bul Salcburg

ZVANIČNO: Napadač „zmajeva“ potpisao za Red Bul Salcburg

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Reprezentativac Bosne i Hercegovine, Haris Tabaković, zvanično je od subote novi fudbaler Red Bul Salcburga.

Haris Tabaković potpisao za Red Bul Salcburg Izvor: X/Red Bul Salzburg

Iskusni napadač je za austrijski klub potpisao trogodišnji ugovor i zadužio dres sa brojem 9.

Tabaković je u Austriju stigao iz njemačke Bundeslige, gdje je branio boje Borusije Menhengladbah, kao pozajmljeni igrač Hofenhajma.

Inače, dobro mu je poznat austrijski fudbal s obzirom da je između 2020. i 2023. godine, nastupao za Austriju Lustenau i Austriju Beč i postigao ukupno 67 golova.

U Njemačkoj je bio najbolji strijelac „Cvajte“ sa 22 pogotka u dresu berlinske Herte, a nakon dolaska u Hofenhajm, proslijeđen je G’ladbahu za koji je prethodne sezone dao13 golova.

Zbog nedavnog nastupa na Svjetskom prvenstvu sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine,Tabaković se trenutno nalazi na produženom odmoru, a treninzima Salcburga će se priključiti za otprilike dvije nedelje.

„Zaista se radujem vremenu koje je preda mnom u Red Bul Salcburgu nakon sjajnih razgovora koje smo vodili. Na svoj boravak u Njemačkoj gledam sa mnogo zahvalnosti, ali sada sam nevjerovatno uzbuđen zbog novog izazova. Od samog početka sam imao veoma dobar osjećaj jer se cijeli klub zaista potrudio da me dovede ovdje. Gladan sam uspjeha, a Salcburg takođe ima velike ambicije - to je savršen spoj. Sada jedva čekam da upoznam tim i da počnem da radim sa svima“, rekao je Tabaković nakon potpisivanja ugovora.

(MONDO)

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