Savez potvrdio: Tabaković ostaje dio reprezentacije, kao rezerva pozvan Malić!

FSBIH oglasio se povodom situacije sa Harisom Tabakovićem.

Napadač Borusije Menhengladbah Haris Tabaković doživio je težu povredu zgloba u samom finišu posljednjeg meča njemačke Bundeslige, ali bi ipak mogao da ide na Svjetsko prvenstvo.

Prema posljednjim informacijama Tabaković je odlučio da se ne podvrgne operaciji i da se liječi na drugi način, a ni u stručnom štabu reprezentacije ga nisu otpisali.

Tome u prilog ide i objava Fudbalskog saveza BIH u kojoj se navodi da se situacija sa Tabakovićem pomno prati i da on ostaje dio reprezentacije, ali da je Arjan Malić pozvan kao rezerva.

"Danas je iz Minhena stigla ohrabrujuća vijest u vezi sa zdravstvenim stanjem reprezentativca Harisa Tabakovića. Prema informacijama koje je stručni štab dobio od ljekarskog tima njegovog kluba, povreda koju je Tabaković zadobio na posljednjoj utakmici nije teže prirode.

Ipak, zbog kratkog perioda do početka Svjetskog prvenstva, situacija će se pratiti sa posebnim oprezom u narednim danima.

Tabaković će se priključiti pripremama reprezentacije i ostaje u kadru do posljednjeg trenutka, s obzirom na njegov značaj za tim koji je izborio plasman na Svjetsko prvenstvo.

Paralelno s tim, stručni štab je donio odluku da naknadni poziv uputi Arjanu Maliću, mladom reprezentativcu koji je od početka bio dio kvalifikacionog ciklusa i koji je svojim odnosom prema reprezentaciji, kvalitetom i profesionalizmom zaslužio mjesto među putnicima za pripreme.

Postoji mogućnost da se Tabaković oporavi i bude spreman već za drugi dio grupne faze takmičenja, što bi moglo uticati i na konačnu minutažu Malića na turniru. Međutim, sve okolnosti otvorene su i korektno iskomunicirane sa igračima, a Malić je još jednom pokazao veliku privrženost reprezentaciji Bosne i Hercegovine.

On će se od prvog dana priključiti pripremama i staviti na raspolaganje stručnom štabu, dok stručni štab A reprezentacije na čelu sa selektorom Sergejom Barbarezom nastavlja pripremne aktivnosti pred odlazak na najveće svjetsko fudbalsko takmičenje“, stoji u saopštenju FSBIH.