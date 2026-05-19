Vojvodina ostala bez jednog od najboljih igrača: Vukan Savićević ide na drugi kraj planete

Iskusni vezni fudbaler Vukan Savićević više neće igrati za Vojvodinu.

Fudbaleri Vojvodine nisu uspjeli da osvoje Kup Srbije jer su nakon lošijeg izvođenja penala trofej prepustili Crvenoj zvezdi, ali su odličnim igrama u prvenstvu uspjeli da potvrde drugo mjesto na tabeli Superlige. To znači da će u veoma ambiciozan evropski projekat za nekoliko nedjelja krenuti od drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Po svemu sudeći - u promijenjenom sastavu!

Prethodnih godina čelnici Vojvodine najavljivali su velike rezultate novosadskog kluba, a sada im se pruža prilika da urade nešto veliko na međunarodnoj sceni. Prije toga će morati da formiraju igrački kadar, a čini se da je već jasno ko prvi odlazi sa stadiona "Karađorđe". Kako prenosi "Mozzart Sport", nekadašnji vezni fudbaler Crvene zvezde Vukan Savićević karijeru će nastaviti na Tajlandu!

Meč Vojvodine protiv Novog Pazara u posljednjem kolu prvenstva biće i oproštaj Vukana Savićevića od dresa novosadskog tima, pošto je on već dogovorio sve uslove sa Buriram junajtedom. Riječ je o jednom od najboljih klubova Tajlanda, gdje već godinama igra nekoliko srpskih fudbalera. Biće to prvi odlazak iz Evrope za Savićevića, koji će imati priliku da u Aziji "naplati" dobru sezonu.

Vukan Savićević je ponikao u Crvenoj zvezdi, za koju je debitovao u septembru 2012. godine kod trenera Aleksandra Jankovića. Vezni fudbaler je nakon tri godine u klubu prešao u Slovan iz Bratislave, a zatim je igrao za Vislu iz Krakova, Samsunspor i Giresunspor prije nego što se vratio u srpski fudbal i obukao dres Vojvodine.

Za novosadski tim potpisao je u januaru 2024. godine i od tada je odigrao 91 meč, uz učinak od šest golova i sedam asistencija. Za razliku od ranije faze karijere kada je igrao bliže napadaču, u Novom Sadu je najčešće igrao kao centralni vezni fudbaler. Povremeni je reprezentativac Crne Gore, za koju je nastupio 20 puta, iako je u mlađim kategorijama igrao za Srbiju.