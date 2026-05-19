Spisak Škotske za Svjetsko prvenstvo: Pozvan defanzivac Dinama iz Zagreba i fudbaler od 43 godine

Autor Bojan Jakovljević
Poznat je spisak i reprezentacije Škotske za predstojeće Svjetsko prvenstvo u fudbalu.

Spisak Škotske za Mundijal 2026 Izvor: Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Svjetsko prvenstvo u fudbalu održava se u Americi, Kanadi i Meksiku, a kako se približava početak tako i reprezentacije objavljuju spiskove igrača. Škotska je objavila svoj spisak od 26 imena koje vodi selektor Stiv Klark.

Poslije čak 28 godina čekanja Škoti su ponovo na Mundijalu, a ovako izgleda spisak selektora Klarka na kom se našao i golman Hartsa Kreg Gordon koji ima 43 godine.

  • Golmani: Kreg Gordon (Harts), Angus Gan (Notingem Forest), Lijam Keli (Rendžers)
  • Defanzivci: Grent Henli (Hibernijan), Džek Hendri (Al-Etifak), Aron Hiki (Brentford), Dom Hajam (Reksam), Skot Mekena (Dinamo Zagreb), Nejtan Paterson (Everton), Entoni Rolston (Seltik), Endi Robertson (Liverpul), Džon Sutar (Rendžer), Kiran Tirni (Seltik)
  • Vezni red: Rajan Kristi (Bornmut), Findli Kurtis (Kilmarnok), Luis Ferguson (Bolonja), Ben Doak (Bornmut), Bili Gilmor (Napoli), Džkkon Mekgin (Aston Vila), Keni Meklin (Norič), Skot Mektomini (Napoli)
  • Napadači: Če Adams (Torino), Lindon Dajks (Čarlton Atletik), Džordž Hirst (Ipsvič), Lorens Šenkland (Harts), Ros Stjuart (Sautempton)

Sa kim je Škotska u grupi?

Škotska je posljednji put na Mundijalu učestvovala 1998. godine. Imaće priliku da prođe grupu pošto je u grupi C sa Brazilom koji je jedan od favorita za titulu, ali su tu još Maroko i Haiti tako da nisu sve šanse izgubljene.

Kapiten Endi Robertson predvodiće tim i pokušaće da naprave čudo na svom devetom Mundijalu u istoriji.

