"Period velikih izazova i ciljeva": Bivši bh. reprezentativac Marko Topić novi sportski direktor Zvijezde iz Gradačca

Nekadašnji reprezentativac BiH imenovan za novog sportskog direktora kluba iz Gradačca.

Nekadašnji reprezentativac BiH Marko Topić imenovan je za novog sportskog direktora Zvijezde iz Gradačca.

Klub sa "Banja Ilidže" prolazi kroz turbulentan period, ove sezone takmičio se u Drugoj ligi Federacije BiH, a angažovanje Topića pokazuje jasne ambicije za budućnost nekadašnjeg premijerligaša.

"NK Zvijezda Gradačac sa ponosom predstavlja novo ime u sportskom sektoru kluba — Marko Topić zvanično preuzima funkciju sportskog direktora našeg kluba.

Dolazak čovjeka koji je ostavio dubok trag u evropskom fudbalu predstavlja početak nove ere na Banja Ilidži. Njegovo iskustvo, autoritet i pobjednički mentalitet biće od velikog značaja u izgradnji snažne i ambiciozne Zvijezde.

Pred nama je period velikih izazova, ali i velikih ciljeva. Zajedno nastavljamo graditi stabilan, moderan i konkurentan klub koji će dostojno predstavljati Gradačac i naše navijače.

Dobro došao u crveno-bijelu porodicu, Marko!", saopšteno je iz gradačačkog kluba.

Zvijezda iz Gradačca osvojila je titulu u Drugoj ligi Federacije BiH i vratila se u prvoligaško društvo.

Marko Topić rođen je u Oštroj Luci 1976. godine, a tokom igračke karijere nastupao je u Hrvatskoj, Švajcarskoj, Italiji, Njemačkoj i Rusiji. Najveći trag ostavio je u Bundesligi nastupajući za Kotbus Energi i Volfsburg, dok je karijeru okončao u Rusiji, gdje je bio član Krila Sovjetov i moskovskog Saturna.

Topić je 1998. godine potpisao za Milan, ali u dresu "rosonera" nije dobio šansu, pa je dio njegovog ugovora otkupila Monca.