Navijači Rudar Prijedora bojkotuju meč sa Borcem na Veliki petak: "Hristos je veći od bilo kojeg derbija!"

Dragan Šutvić
Pristalice Rudar Prijedora neće biti na meču sa Borcem.

Navijači Rudar Prijedora ne idu na utakmicu sa Borcem jer je Veliki petak Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Posljednji ovosezonski krajiški derbi između Borca i Rudar Prijedora biće odigran prekosutra (petak) u gradu na Sani. Meč se, pod svjetlošću reflektora (20.30), igra na dan kada pravoslavni vjernici obilježavaju Veliki petak, a upravo zbog toga domaći tim neće imati podršku Alkohol bojsa, najvatrenijih pristalica, koji su odlučili da bojkotuju četvrti ovosezonski okršaj sa crveno-plavima.

"Kao i svake godine, kada su vaskršnji praznici, naša grupa ne vrši organizovano navijanje. Tako je i ove godine, u petak nema organizovanog navijanja protiv Borca. Hristos je veći od bilo kojeg derbija i bilo koje utakmice", istakli su navijači prijedorskog premijerligaša.

Borac je pred ovaj meč prvoplasirani sa 65 bodova, devet više od Zrinjskog, i na pravom je putu da osvoji četvrtu titulu u Premijer ligi BiH.

Prijedorčani su, sa druge strane, na pretposljednjem, devetom mjestu, koje na kraju sezone vodi u niži rang. Tim Perice Ognjenovića ima 23 boda, četiri manje od Posušja, i predstojeći duel sa Borcem jedna je od posljednjih prilika da se uhvati priključak za sigurnom zonom.

Možda će vas zanimati

