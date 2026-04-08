Navijači Rudar Prijedora bojkotuju meč sa Borcem na Veliki petak: "Hristos je veći od bilo kojeg derbija!"

Pristalice Rudar Prijedora neće biti na meču sa Borcem.

Posljednji ovosezonski krajiški derbi između Borca i Rudar Prijedora biće odigran prekosutra (petak) u gradu na Sani. Meč se, pod svjetlošću reflektora (20.30), igra na dan kada pravoslavni vjernici obilježavaju Veliki petak, a upravo zbog toga domaći tim neće imati podršku Alkohol bojsa, najvatrenijih pristalica, koji su odlučili da bojkotuju četvrti ovosezonski okršaj sa crveno-plavima.

"Kao i svake godine, kada su vaskršnji praznici, naša grupa ne vrši organizovano navijanje. Tako je i ove godine, u petak nema organizovanog navijanja protiv Borca. Hristos je veći od bilo kojeg derbija i bilo koje utakmice", istakli su navijači prijedorskog premijerligaša.

Borac je pred ovaj meč prvoplasirani sa 65 bodova, devet više od Zrinjskog, i na pravom je putu da osvoji četvrtu titulu u Premijer ligi BiH.

Prijedorčani su, sa druge strane, na pretposljednjem, devetom mjestu, koje na kraju sezone vodi u niži rang. Tim Perice Ognjenovića ima 23 boda, četiri manje od Posušja, i predstojeći duel sa Borcem jedna je od posljednjih prilika da se uhvati priključak za sigurnom zonom.

