Održana svečana akademija RK Borac: "Neka njegovo ime bude simbol pobjede naše Banjaluke i Republike Srpske" (FOTO)

U Banjaluci je u nedjelju uveče održana svečana akademija Rukometnog kluba Borac m:tel povodom 50 godina od osvajanja titule prvaka Evrope i 35 godina od osvajanja Kupa IHF.

Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Nakon panela o prošlosti i budućnosti banjalučkog velikana, kao i promocije knjige Abasa Arslanagića, legende jugoslovenskog i svjetskog rukometa, održana je i svečana akademija Borca m:tel povodom 50 godina od osvajanja titule prvaka Evrope i 35 godina od osvajanja Kupa IHF.

Predsjednik RK Borac Darko Savić pozdravio je sve prisutne na akademiji, a posebno istakao one bez kojih ovi datumi ne bi imali težinu, a to su rukometne legende banjalučkog kluba.

"Hvala i onima koji su bili tu kada je bilo najteže, članovima uprave, skupštine, udruženju "Crveno-plavi", Lešinarima, igračima i trenerima, pravim borčevcima", rekao je Savić.

Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Zahvalio se takođe republičkim i gradskim vlastima i podsjetio da Borac vodi još jednu borbu od koje neće odustati, borbu za prostorije kluba.

Član Predsjedništva BIH Željka Cvijanović istakla je da su zlatne generacije pokazale, da se radom i talentom mogu doseći najviši vrhovi.

"Njihov trud i vjera ostaju trajna inspiracija, ne samo mladim rukometašima već i svima nama koji ovdje žive", rekla je Cvijanovićeva.

"Neka ime Borca bude simbol pobjede naše Banjaluke i Republike", poručila je ona.

Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Član zlatne generacije 1976. Boro Golić takođe je kratko govorio na akademiji banjalučkog kluba, iako to nije bilo predviđeno.

"Nije bilo predviđeno da se obratim, ali predsjednik skupštine je bio uporan pa i drzak da mi napiše govor. Nije mi napisao šta da kažem o Borcu jer o Borcu se govori iz srca", našalio se proslavljenk rukometaš, trener i sportski radnik obraćajući se prisutnima, a posebno svojim nekadašnjim saigračima.

"Ono što me najviše raduje je što vidim, mnogo mladih, energičnih ljudi okupljenih oko Borca. Siguran sam da se Borac vraća na stare staze slave. Živjeli i uživajte u ostatku večeri", rekao je Golić.

Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Potom se obratio i Aleksandar Knežević, član generacije koja je 15 godina nakon najvećeg uspjeha donijela novi evroppski trofej.

"Kod mene su potekle suze kod govora Bore Golića, koji je bio ne samo trener nego i otac. Vodio nas je i muzejima, gradovima, nismo bili s njim, samo u dvorani i autobusu. Ovo je prvi put da slavimo zajedno, što je prekrasno. Tolilo sam sretan. Bio sam u stotinu klubova, ali Borac je za mene jedini klub, a ostalo je profesionalni sport. Hvala staroj generaciji, hvala mojoj generaciji za predivne trenutke u mom životu", rekao je Knežević.

Članovima dvije najsjajnije generacije Rukometnog kluba Borac uručeni su pokloni, među kojima su i replike osvojenih trofeja 1976. i 1991. godine.

Vidi opis Održana svečana akademija RK Borac: "Neka njegovo ime bude simbol pobjede naše Banjaluke i Republike Srpske" (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 9 9 / 9 AD

(MONDO)