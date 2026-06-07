Počelo obilježavanje najvećih uspjeha: Borčeve legende na panelu o prošlosti i budućnosti kluba!

U okviru proslave 50 godina od osvajanja titule evropskog prvaka, te 35 godina od osvajanja Kupa IHF održana i konferencija na kojoj su govorili legendarni igrači RK Borac, članovi sadašnje uprave kluba, te osobe iz svijeta marketinga i javnog života.

Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Rukometni klub Borac proslavlja 50 godina od osvajanja titule prvaka Evrope, te 35 godina osvajanja Kupa IHF, a obiljžavanje ovih jubileja počelo je konferencijom o prošlosti i budućnosti slavnog banjalučkog kluba pod nazivom „Između evropske prošlosti i budućnosti".

Na prvom panelu govorili su legendarni igrači Borca, članovi dvije generacije koje su ostvarile najveće uspjehe kluba, Boro Golić, Abas Arslanagić, Aleksandar Knežević, Dragan Marković i Dragan Marković uz moderaciju Draška Prtine.

Ljudi koji u posljednjih nekoliko mjeseci vode klub uspjeli su da naprave pozitivne pomake, poboljšaju naruđeni imidž kluba i u najvećoj mjesri stabilizuju crveno-plave, ali i da po prvi put okupe članove dvije najsjajnije generacije, ne samo navedene učesnike u panelu već i brojne druge legende Borca koji su takođe učestvovali na konferenciji.

Abas Arslanagić istakao je da je potrebno da se rukomet vrati u škole i da Borac treba da pomogne u tome kako bi stvorio ponovo bazu iz koje će stasati nove generacije momaka u crveno-plavom.

Andrej Golić, član Borčeve generacije iz 1991. godine naveo je primjere klubova u regionu, poput Celja i Ohrida koji su napravili sistem koji daje rezultate i istakao da i Borac u doglednoj budućnosti uz prepoznavanje talenata i kvalitetan sistemski rad sa mlađim kategorijama može da konkuriše u nekim evropskim takmičenjima, možda ne onim najačim, ali sigurno može da igra takmičenja koja danas igraju klubovi iz okoline.

„imali smo priliku da čujemo legende iz obje šampionske generacije koje su pričali ne samo o tome šta su oni postigli, već i dali neke vizije i ideje za Borac za budućnost. To su ljudi koji du kroz karijeru prošli ne samo kroz Borac već kroz najkvalitetnije rukometne klubove Evrope, kao i reprezentaciju. Drugi panel se ticao organizacije u kojem smo čuli članove uprave, stručnjake za merketing i medije, pokušali smo da ponudimo takođe novu viziju klubova, prije svega transparentnost, te opredjedljenje da se odgovorno posluje i opravda povjerenje javnosti, navijača, sponzora, te institucija“, rekao je član Skupštine RK Borac Nikola Vidović.

Član trofejne generacije iz 1991. Godine, sada član uprave Borca, Draško Prtina, istakao je da je klub uvijek na novim počecima, ali da je sada stabilniji.

„Mnogo više je i volontera uključeno u rad kluba, počinjemo polako da dovodimo mlade igrače iz regije. Borac je bio karakterističan po tome, pa kada su i u pitanju šampionske ekipe. Jedan odnajboljih članova moje generacije Aleksandar Knežević je rekao jednu možda interesantnu stvar - ovo je prvi put da su igrači iz dvije trofejne generacije zajedno sjeli. Uvijek je bilo previše obaveza, ali nije bilo organizacije koja će ih okupiti. Danas su u Banjaluci ove dvije generacije, sigurno je da će biti i emotivno, ali može da bude i sjajnih ideja za novi Borac“, rekao je Prtina i dodao da je Borcu potrebno ili evropsko takmičenje ili regionalna liga.

Na Borčevu proslavu, pa i konferenciju došao je i Nedeljko Vujinović, član zlatne generacije iz 1976. godine, koji je upravo realizovao u samom finišu finalne utakmice sedmerac kojim je potvrđena Borčeva evropska titula.

„Prijatno sam iznenađen što je došlo do ovakvog susreta i nadam se da će ih biti i u budućnosti. Mi smo bili identifikacija sporta, grada, kluba i šire regije. Mi smo cijenili našu publiku koja nas je podržavala, a ta simbioza bila je garant za naš uspjeh. Početak ove garniture uprave je jako dobar. Nisam baš upoznat sa onim negativnim stvarima iz prošlosti, možda je i najbolje tako. Ali mi se jako dopada jer je ovdje jako puno mladih, obrazovanih ljudi koji su želji da svoje znanje daju klubu za prosperitet novih mladih generacija, Sport ima integracionu funkciju, on spaja i stvara savim drugačiju društvenu klimu i kvalitet života. Nadam se da će ovi mladi ljudi istrajati u svojim namjerama, ideje su jako dobre, odlične i treba i šira zajednica da to podrži. Svi odgovorni ljudi, tu mislim na politiku, treba da podrže sport i kulturu, to jue budućnost mladih generacija, naroda i države, rekao je Vujinović.

Obilježavanje Borčevih jubileja biće nastavljeno promocijom knjige o Abasu Arslanagiću u maloj vijećnici Banskog dvora, a centralna svečanost biće svečana akademija koja se od 19 časova održava u Koncertnoj dvorani Banskog dvora.

Pogledajte foto-galeriju s oba panela.

Vidi opis Počelo obilježavanje najvećih uspjeha: Borčeve legende na panelu o prošlosti i budućnosti kluba! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 13 13 / 13

(MONDO)