logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Borac predstavio novo pojačanje: Nepravedno otjeran pa vraćen - Milenko Rožić ponovo u crveno-plavom!

Borac predstavio novo pojačanje: Nepravedno otjeran pa vraćen - Milenko Rožić ponovo u crveno-plavom!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Banjalučani vratili mladog pivota.

Milenko Rožić Izvor: Promo/RK Borac m:tel

Milenko Rožić (21) vratio se u Borac!

Banjalučki premijerligaš potvrdio je angažman mladog pivota, koji se vraća u matični klub.

Rožić (2004) je prošao kompletnu omladinsku školu "Velikana iz Gospodske", a nakon sakupljanja premijerligaškog i prvoligaškog iskustva u dresovima Krivaje i Dervente, spreman je da zaključa liniju od šest metara u crveno-plavom dresu!

"Drago mi je što sam se vratio kući poslije par godina. Jedva čekam da počne sezona, da uđemo u takmičarski ritam i ostvarimo zacrtane ciljeve kluba", poručio je Rožić nakon potpisivanja jednogodišnjeg ugovora.

Pročitajte i ovo

Još ranije predsjednik Borca Darko Savić poručivao je da je Rožić nepravedno otjeran iz kluba, a on im se "revanširao" sjajnom partijom, kada je u dresu Krivaje postigao čak 10 golova u duelu sa Banjalučanima.

Rožić je četvrto pojačanje za Banjalučane, a prije njega u tim Mirka Mikića stigli su Armin Bulić, Danilo Tubin i Luka Knežević.

Možda će vas zanimati

Tagovi

RK Borac Milenko Rožić Rukomet

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC