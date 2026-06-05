Borac predstavio novo pojačanje: Nepravedno otjeran pa vraćen - Milenko Rožić ponovo u crveno-plavom!

Banjalučani vratili mladog pivota.

Izvor: Promo/RK Borac m:tel

Milenko Rožić (21) vratio se u Borac!

Banjalučki premijerligaš potvrdio je angažman mladog pivota, koji se vraća u matični klub.

Rožić (2004) je prošao kompletnu omladinsku školu "Velikana iz Gospodske", a nakon sakupljanja premijerligaškog i prvoligaškog iskustva u dresovima Krivaje i Dervente, spreman je da zaključa liniju od šest metara u crveno-plavom dresu!

"Drago mi je što sam se vratio kući poslije par godina. Jedva čekam da počne sezona, da uđemo u takmičarski ritam i ostvarimo zacrtane ciljeve kluba", poručio je Rožić nakon potpisivanja jednogodišnjeg ugovora.

Još ranije predsjednik Borca Darko Savić poručivao je da je Rožić nepravedno otjeran iz kluba, a on im se "revanširao" sjajnom partijom, kada je u dresu Krivaje postigao čak 10 golova u duelu sa Banjalučanima.

Rožić je četvrto pojačanje za Banjalučane, a prije njega u tim Mirka Mikića stigli su Armin Bulić, Danilo Tubin i Luka Knežević.