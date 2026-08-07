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Saša Lukić završio milionski transfer: Englezi objavili da je sve gotovo

Saša Lukić završio milionski transfer: Englezi objavili da je sve gotovo

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Srpski vezista prešao je u redove novog premijerligaša.

Saša Lukić novi igrač Ipsviča Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski vezista Saša Lukić prešao je u redove novog premijerligaša Ipsviča, nakon što je kompletirao ljekarske preglede. Napustio je Fulam poslije tri i po godine, plaćen je devet miliona funti (10,5 miliona evra), a dan prije završetka ovog transfera doživio je veliku neprijatnost - vandalizovan mu je automobil u Beogradu.

Vijest o kompletiranju njegovog transfera objavio je dobro obaviješteni portal "Atletik".

Lukić je dogovorio četvorogodišnji ugovor sa novim klubom i treniraće ga Gari O'Nil, koji je prethodno dočekao u ekipi štopera Isu Diopa, takođe doskorašnjeg igrača Fulama. Poslije njih dvojice, u Ipsvič će preći i vezista Florentino Luis iz Barnlija, za obeštećenje od 16 miliona funti.

Lukić je napustio Fulam godinu prije isteka ugovora, a nakon što je imao važnu ulogu u ekipi pod vođstvom trenera Marka Silve, koji je sada trener Benfike. Silvu je ovog ljeta zamijenio Arvalo Arbeloa i doveo sa sobom nekoliko igrača Real Madrida, u čemu ima i prstiju Florentina Pereza.

Period na stadionu Krejven Kotidž ostaće Lukiću u lijepoj uspomeni. U Fulamu je prvi put zaigrao u Englesku poslije dolaska iz Italije, u kojoj je proveo čak šest godina kao igrač Torina, uz jednu sezonu na pozajmici u španskom Levanteu. Karijeru je počeo u Partizanu, koji mu je i matični klub.

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Tagovi

Saša Lukić Ipsvič fudbal transferi Premijer liga

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