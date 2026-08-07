logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trener Vitebska pohvalio Banjalučane: Publika Borčev 12. igrač, uživanje je igrati u ovakvom ambijentu

Trener Vitebska pohvalio Banjalučane: Publika Borčev 12. igrač, uživanje je igrati u ovakvom ambijentu

Autori Dragan Šutvić Autori Bojan Jakovljević
0

Uprkos porazu od Borca (0:1) i činjenici da su već u prvom poluvremenu ostali sa igračem manje na terenu, iz tabora bjeloruskog Vitebska poručuju da nema predaje i da borba tek predstoji u revanš meču.

Filip Sokolinski Izvor: Mondo/Slaven Petković

Banjalučki Borac stekao je gol prednosti u duelu sa bjeloruskim Vitebskom. "Crveno-plavi" su na Gradskom stadionu slavili 1:0 golom Stefana Savića u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, iako su imali priliku da pred revanš ostvare ubjedljivije vođstvo i pobjedu. Ipak, na kraju su morali da se zadovolje minimalnim trijumfom.

Na konferenciji za medije iz gostujućeg tabora istaknuto je veliko poštovanje prema domaćoj ekipi Borca, ali i atmosferi sa tribina koja je, prema riječima stratega Filipa Sokolinskog, bila ogroman vjetar u leđa Banjalučanima.

"Navijači Borca su zaista fantastični. Cijeli stadion je navijao i oni su bili pravi 12. igrač za domaćina. U takvom ambijentu je uživanje igrati, ali je Borcu svakako olakšalo posao," riječi su šefa stručnog štaba šampiona Bjelorusije.

Crveni karton promijenio tok meča

Kao prelomni trenutak utakmice izdvojeno je rano isključenje gostujućeg fudbalera Milada Mohamadija, što je u potpunosti poremetilo prvobitne zamisli njegovog tima.

"Rano smo ostali sa igračem manje i to je značajno uticalo na tok i dinamiku igre. Ipak, moram pohvaliti svoje momke - pokazali su karakter, borili se do samog kraja i izdržali izuzetno teške trenutke pod pritiskom."

Iako je Borac u nastavku stvorio nekoliko sjajnih prilika i pogodio dvije prečke, gosti ne kriju da porazom ne mogu biti zadovoljni, ali naglašavaju da je aktivan rezultat i dalje garancija dramatičnog revanša.

Revanš na neutralnom terenu bez publike

Na pitanje novinara kako će na predstojeći revanš uticati činjenica da se igra na neutralnom terenu u Mađarskoj i bez prisustva publike, iz bjeloruskog kluba poručuju da se fokusiraju isključivo na sopstveni teren i taktičku zamisao.

"Na to da li igramo pred publikom ili bez nje ne možemo direktno da utičemo - to je zatečeno stanje koje prihvatamo. Za nas je najvažniji naš plan igre. Analiziraćemo ovaj meč, uočiti gdje smo griješili i spremni dočekati revanš sa jasnim ciljem da ostvarimo pozitivan rezultat", zaključio je trener ruski stručnjak na klupi Vitebska.

Revanš meč Vitebsk - Borac na programu je u četvrtak, 13. avgusta od 19 časova, u mađarskom gradiću Mezokevešd. U odlučujućem duelu za plasman u plej-of Konferencijske lige neće biti publike, što je mjera koju je izrekla Evropska fudbalska federacija (UEFA) zbog učešća Bjelorusije u ratu Rusije i Ukrajine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Borac ML Vitebsk Konferencijska liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC