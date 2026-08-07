Uprkos porazu od Borca (0:1) i činjenici da su već u prvom poluvremenu ostali sa igračem manje na terenu, iz tabora bjeloruskog Vitebska poručuju da nema predaje i da borba tek predstoji u revanš meču.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Banjalučki Borac stekao je gol prednosti u duelu sa bjeloruskim Vitebskom. "Crveno-plavi" su na Gradskom stadionu slavili 1:0 golom Stefana Savića u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, iako su imali priliku da pred revanš ostvare ubjedljivije vođstvo i pobjedu. Ipak, na kraju su morali da se zadovolje minimalnim trijumfom.

Na konferenciji za medije iz gostujućeg tabora istaknuto je veliko poštovanje prema domaćoj ekipi Borca, ali i atmosferi sa tribina koja je, prema riječima stratega Filipa Sokolinskog, bila ogroman vjetar u leđa Banjalučanima.

"Navijači Borca su zaista fantastični. Cijeli stadion je navijao i oni su bili pravi 12. igrač za domaćina. U takvom ambijentu je uživanje igrati, ali je Borcu svakako olakšalo posao," riječi su šefa stručnog štaba šampiona Bjelorusije.

Crveni karton promijenio tok meča

Vidi opis Trener Vitebska pohvalio Banjalučane: Publika Borčev 12. igrač, uživanje je igrati u ovakvom ambijentu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 19 / 19

Kao prelomni trenutak utakmice izdvojeno je rano isključenje gostujućeg fudbalera Milada Mohamadija, što je u potpunosti poremetilo prvobitne zamisli njegovog tima.

"Rano smo ostali sa igračem manje i to je značajno uticalo na tok i dinamiku igre. Ipak, moram pohvaliti svoje momke - pokazali su karakter, borili se do samog kraja i izdržali izuzetno teške trenutke pod pritiskom."

Iako je Borac u nastavku stvorio nekoliko sjajnih prilika i pogodio dvije prečke, gosti ne kriju da porazom ne mogu biti zadovoljni, ali naglašavaju da je aktivan rezultat i dalje garancija dramatičnog revanša.

Revanš na neutralnom terenu bez publike

Na pitanje novinara kako će na predstojeći revanš uticati činjenica da se igra na neutralnom terenu u Mađarskoj i bez prisustva publike, iz bjeloruskog kluba poručuju da se fokusiraju isključivo na sopstveni teren i taktičku zamisao.

"Na to da li igramo pred publikom ili bez nje ne možemo direktno da utičemo - to je zatečeno stanje koje prihvatamo. Za nas je najvažniji naš plan igre. Analiziraćemo ovaj meč, uočiti gdje smo griješili i spremni dočekati revanš sa jasnim ciljem da ostvarimo pozitivan rezultat", zaključio je trener ruski stručnjak na klupi Vitebska.

Revanš meč Vitebsk - Borac na programu je u četvrtak, 13. avgusta od 19 časova, u mađarskom gradiću Mezokevešd. U odlučujućem duelu za plasman u plej-of Konferencijske lige neće biti publike, što je mjera koju je izrekla Evropska fudbalska federacija (UEFA) zbog učešća Bjelorusije u ratu Rusije i Ukrajine.