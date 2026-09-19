Utakmica sezone u Premijer ligi BiH: Osam golova u Krupi na Vrbasu, BSK u sudijskoj nadoknadi izbjegao poraz od Radnika!

Fudbaleri BSK-a i Radnika iz Bijeljine odigrali su najbolju utakmicu u dosadašnjem dijelu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: Promo/FK Radnik Bijeljina/Vanja Radovanović

U subotu u Krupi na Vrbasu odigrana je najbolja utakmica u dosadašnjem dijelu sezone u kojoj je viđeno čak osam golova i podjela plijena između BSK-a i bijeljinskog Radnika.

BSK - RADNIK 4:4 (1:2)

Gosti iz Semberije su dva puta vodili, čak su sa igračem manje uspjeli da odu na dva razlike u samom finišu i kad se činilo da će ostvariti prvu prvenstvenu pobjedu ove sezone, uslijedila je luda završnica u kojoj su Stefan Marčetić i Ognjen Radošević osigurali bod banjalučkoj ekipi.

No, krenimo redom...

Već u drugom minutu Danilo Teodorović nije uspio da dovede Radnik do prednosti, pokušao je da dribla golmana Srđana Modića i propala je prva šansa gostiju.

Uzvratio je BSK sedam minuta kasnije kada je za malo neprecizno šutirao Ognjen Radošević.

Gosti iz Bijeljine su do vođstva stigli u 24. minutu kada je poslije duplog pasa sa Vladimirom Bradonjićem, Atif Konate pogodio mrežu banjalučkog tima - 0:1.

Potom su izabranici Bojana Puzigaće kreirali nekoliko dobrih prilika, najprije je probao Zoran Kvržić, a potom i David Čavić, ali sigurno je intervenisao golman Radnika Vedran Kjosevski.

Ipak, uspio je BSK da stigne do izjednačenja u Krupi na Vrbasu u 39. minutu kada je Čavić majstorski savladao golmana Kjosevskog - 1:1.

Minut kasnije, novi poklon za goste iz Semberije, koje s klupe predvodi Bojan Krulj (na fotografiji), Kvržić je vratio loptu prema svom golmanu, što je rutinski iskoristio Teodorović i plasirao loptu u praznu mrežu - 1:2.

U drugom poluvremenu, igralo se otvoreno na obje strane, ali je prvi do mreže stigao domaćin u 58. minutu kada je Aleksandar Subić poslije greške gostiju iz Bijeljine prošao po lijevoj strani i pogodio suprotan ugao - 2:2.

Nekoliko minuta kasnije, mogao je BSK do potpunog preokreta - Radošević je povukao kontru, nanizao nekoliko igrača Radnika i ostavio loptu za Čavića na ivici kaznenog prostora, međutim, njegov udarac je lagano odbranio Kjosevski.

Kazna je uslijedila u 65. minutu kada je Teodorović između dvojice igrača BSK-a pobjegao i majstorski pogodio mrežu banjalučkog tima za osmi pogodak ove sezone i prvo mjesto na listi strijelaca Premijer lige BiH, gdje je preskočio napadača Čelika Anesa Mašića - 2:3.

Semberci su u 80. minutu ostali sa 10 igrača nakon što je drugi žuti, odnosno crveni karton zaradio Slaviša Radović, pa je BSK stekao imao brojčanu prednost, ali je ubrzo primio i četvrti gol. Nigerijac Entoni Inčoma je u 85. minutu majstorski pogodio sa 18 metara poslije kontranapada - 2:4.

Mogli su Banjalučani ubrzo da smanje rezultat, ali je prečka spasila Semberce u 89. minutu poslije udarca Dijufa glavom nakon što je centrirao Subić. Ipak, u tome su i uspjeli u sudijskoj nadoknadi, kada je Stefan Marčetić savladao Kjosevskog, udarcem u malu mrežu - 3:4.

I kad se činilo da će bodovi ići u Bijeljinu, duboko u sudijskom vremenu, tačnije u posljednjim sekundama, BSK je stigao do remija, nakon što je Radošević pogodio mrežu Kjosevskog poslije centaršuta iz 13. kornera banjalučke ekipe - 4:4.

BSK: Modić, Čavić, Čulina, Diouf, Erić, Keranović, Kvržić, Ljubić, Marčetić, Radošević, Subić. Trener: Bojan Puzigaća

RADNIK: Kjosevski, Andačić, Bradonjić, Ćosić, Dimitrić, Ghorzi, Klenpić, Konate, Radović, Šukilović, Teodorović. Trener: Bojan Krulj







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(MONDO)