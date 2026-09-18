Trener Zrinjskog Simon Rožman pred mostarski derbi: "Moramo ostati mirni i biti svoji"

Trener Zrinjskog Simon Rožman istakao je na konferenciji za medije da njegova ekipa dočekuje mostarski derbi protiv Veleža u odličnom stanju i s punom motivacijom da osvoji bodove "Pod Bijelim brijegom".

Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski

U subotu od 18.30 časova na rasporedu je mostarski derbi između Zrinjskog i Veleža, a meč u okviru osmog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, najavio je strateg "plemića" Simon Rožman.

"Jedna odlična sedmica je iza nas - sadržajna, puna energije i motivacije, tako da sam zaista sretan. Uživamo s momcima i iz nedelje u nedelju napredujemo. Oduševljeni smo energijom i atmosferom. Pred nama je nova utakmica, igramo kod kuće pred svojim navijačima i uvijek se želimo predstaviti u najboljem izdanju", rekao je Rožman.

Što se tiče sastava, trener Zrinjskog je potvrdio da su jedini povrijeđeni Marko Vranković i Neven Đurasek, dok su svi ostali spremni i motivisani.

"S naše strane očekujemo kvalitetnu utakmicu pod kontrolom - u smislu da u svakom segmentu igre znamo što radimo i na koji način to želimo ostvariti. Kao i uvijek, želimo se predstaviti navijačima i nagraditi ih nova tri boda za svu podršku koju nam daju".

Na pitanje o promjenama u Veležu, gdje je na trenersku klupu sjeo Damir Milanović umjesto Ibre Rahimića, Rožman je poručio da se ne opterećuju tuđim potezima.

"To je stvar na koju ne možemo uticati. Vjerovatno će biti dosta promjena i novih ideja, tako da nemamo dovoljno informacija o njima da bismo se pripremali isključivo na temelju onoga što su radili ranije. Igrali su s četvoricom u odbrani, pa su s novim trenerom Darkom Maletićem prešli na 3-4-3, tako da ćemo vidjeti. Ne opterećujemo se time, već želimo imati odgovor na sve. Ako ostanu u istom sistemu, vjerovatno očekujemo gusti nizak blok (5-4-1) i prilike iz kontranapada ili prekida. No, želimo sadržajno odgovoriti na sve formacije i zahtjeve koji nas čekaju u ligi, tako da se od prvog dana spremamo za sve opcije. Njima će to sigurno donijeti novu energiju i impuls, ali mi igramo kod kuće, favoriti smo i to moramo pokazati na terenu".

Slovenački stručnjak je svjestan težine mostarskog derbija.

"Svi gradski derbiji su slični - na kraju nose samo tri boda, ali što se tiče emocija, važnosti za grad i dobrog osjećaja, itekako smo svjesni toga i spremamo se za to. Zato sam i rekao da je ova sedmica po energiji, sadržaju i motivaciji bial na visokom nivou, to se osjeti među nama. Moramo ostati mirni i biti svoji. Imam iskustva iz različitih liga i znam koliko ove utakmice znače našim navijačima. Vjerujem da ćemo uz njihovu podršku biti u najboljem izdanju".

Izvor: Youtube/HŠK Zrinjski

Posebno je Slovenac pohvalio formu iskusnog stopera Slobodana Jakovljevića, koji je prošle sezone često imao problema s povredama.

"Da pokucam u drvo, od prvog dana pazimo na te stvari. Jedno je individualni pristup, a drugo timski. Što se tiče opterećenja na treningu, sve je unaprijed izračunato kako bismo ih držali u sigurnoj zoni. Druga stvar je da su svi ti momci maksimalno posvećeni. Profesionalizam nije samo doći i odraditi posao, nego i ono što radiš kod kuće - kako jedeš, koliko spavaš i kako se odmaraš. Puno pažnje pridajemo regeneraciji. Može se dogoditi stvar kao Vrankoviću da u duelu pukne kost, ali što se tiče mišića i tkiva, pazimo na prevenciju i periodizaciju. S jedne strane želimo da su igrači sve spremniji i jači, a s druge odmorni za sve zahtjeve utakmice. To je spoj dobre periodizacije trenažnog procesa i pravog pristupa samih igrača koji ulažu u sebe".

Rožman je posebno naglasio važnost psihičke stabilnosti igrača.

"Mentalna snaga je izuzetno bitna. Na neke se stvari ne možeš pripremiti jer smo svi ljudi, ali drugo je kad te neko provocira ili gazi, a ti ne smiješ reagovati. Bilo je to nekih nevjerovatnih okolnosti na koje se više ne bih htio vraćati. Neću dozvoliti nikome da poremeti našu pripremu, proces ili da nas demorališe. Toliko smo gladna i motivisana ekipa da ove godine zaista želimo dati svoj maksimum u svakoj utakmici. Vidjećemo kamo će nas to dovesti, ali u potpunosti znamo svoj put i cilj, i siguran sam da je to jedini pravi pristup".

Na kraju je istakao da razmišlja i o novim pojačanjima.

"Kao klub ćemo uvijek reagovati ako zatreba. Prelazni rok još traje za slobodne igrače i dosta razmišljamo o tome. U pregovorima smo po tom pitanju, pogotovo na pozicijama gdje nam počinje nedostajati igrača, a prvenstvo je dugo. Vjerujte mi da razmišljamo o svemu i da ćemo odgovoriti i na taj izazov", zaključio je Rožman.

Meč između Zrinjskog i Veleža na rasporedu je u subotu s početkom u 18.30, sudiće ga sarajevski arbitar Irfan Peljto, a direktan prenos je na TV Arena sport.

(MONDO)