Sergej Barbarez zakazao konferenciju za medije pred početak Lige nacija

Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez obratiće se javnosti na konferenciji za novinare koja je zakazana za ponedjeljak, 21. septembar 2026. godine u 11.00 sati, u prostorijama FS BiH u Sarajevu.

Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia

Povod za medijsko obraćanje jeste predstojeće okupljanje "zmajeva" uoči početka nove sezone u Ligi nacija. Ovi mečevi ujedno predstavljaju i prve zvanične izazove za bh. selekciju nakon istorijskog uspjeha ostvarenog na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi.

Barbarez će ovom prilikom predstaviti plan priprema, spisak igrača i očekivanja pred izazovne susrete koji slijede odnosno gostujuće mečeve sa Poljskom i Rumunijom krajem septembra, odnosno početkom oktobra na zeničkom "Bilinom polju" protiv Švedske i Poljske.

Predstojeće okupljanje "zmajeva" imaće i posebnu emotivnu težinu jer je Edin Džeko, dugogodišnji kapiten i najbolji strijelac u istoriji BiH najavio oproštaj od "zmajeva" na utakmici protiv Šveđana u Zenici.

Kompletan raspored BiH u Ligi nacija

25. septembar 2026. (20:45) Poljska - BiH (gostovanje, Varšava)

28. septembar 2026. (20:45) Rumunija - BiH (gostovanje, Bukurešt)

2. oktobar 2026. (20:45) BiH - Švedska (domaćin, Zenica - Bilino polje)

5. oktobar 2026. (20:45) BiH - Poljska (domaćin, Zenica - Bilino polje)

14. novembar 2026. (20:45) Švedska - BiH (gostovanje)

17. novembar 2026. (20:45) BiH - Rumunija (domaćin, Zenica - Bilino polje)

(MONDO)