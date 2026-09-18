logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lamin Jamal: "Serhio Buskets me zgrabio i očitao mi bukvicu"

Lamin Jamal: "Serhio Buskets me zgrabio i očitao mi bukvicu"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Lamin Jamal ispričao je šta mu se desilo u Barseloni kada ga je Serhio Buskets zgrabio i održao mu lekciju za pamćenje.

serhio buskets ocitao bukvicu laminu jamalu Izvor: pressinphoto / Sipa USA / Profimedia / Irina R Hipolito / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lamin Jamal (19) je danas jedan od najboljih fudbalera na svijetu i jedan od kandidata da osvoji "Zlatnu loptu". Njegov talenat ne neosporan, igra odlično i za Barselonu i za reprezentaciju Španije. Ima mnogo uspjeha i sa klubom i sa reprezentacijom, ali je i sam svjestan da se možda to ne bi desilo da mu Serhio Buskets nije očitao lekciju kada je bio na početku karijere.

"Bio sam suspendovan iz reprezentacije na tri nedjelje jer sam kao i svi klinci uradio nešto veoma glupo. Na dan kada sam otišao na prvi trening sa seniorskim timom Buskets me je zgrabio i pitao 'Šta si uradio u reprezentaciji'. Imao je veoma ozbiljnu facu", počeo je priču Jamal.

On i dvojica saigrača su napravili haos u reprezentaciji kada su imali 15 godina. Zvaničan razlog nikada nije saopšten, samo je saopšteno tada "da su izbačeni zbog nediscipline i da se neće tolerisati takvo ponašanje u reprezentaciji ko god da je u pitanju".

"Bio sam samo dijete i priznajem da sam bio uplašen. Ispričao sam mu šta se desilo. Rekao mi je 'Sada si u Barseloni, svi znaju ko si i bez obzira na to koliko si dobar igrač, moraš da znaš kako da se ponašaš'".

"Od tog momenta sam sve promijenio"

Priznao je Lamin Jamal da mu je taj razgovor sa legendarnim fudbalerom Barselone mnogo pomogao u karijeri.

"Od tog momenta sam promijenio sve u životu i posvetio se potpuno fudbalu. Prestao sam da izlazim. Išao sam na trening, odmarao, išao da vidim majku i onda ispočetka. Posvetio sam se potpuno samo fudbalu. Fudbal, fudbal i fudbal", zaključio je Lamin Jamal.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:07
Ines Garsija, devojka Lamina Jamala
Izvor: instagram/ineesgaarcia
Izvor: instagram/ineesgaarcia

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Serhio Buskets Lamin Jamal FK Barselona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC