Lamin Jamal ispričao je šta mu se desilo u Barseloni kada ga je Serhio Buskets zgrabio i održao mu lekciju za pamćenje.

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Lamin Jamal (19) je danas jedan od najboljih fudbalera na svijetu i jedan od kandidata da osvoji "Zlatnu loptu". Njegov talenat ne neosporan, igra odlično i za Barselonu i za reprezentaciju Španije. Ima mnogo uspjeha i sa klubom i sa reprezentacijom, ali je i sam svjestan da se možda to ne bi desilo da mu Serhio Buskets nije očitao lekciju kada je bio na početku karijere.

"Bio sam suspendovan iz reprezentacije na tri nedjelje jer sam kao i svi klinci uradio nešto veoma glupo. Na dan kada sam otišao na prvi trening sa seniorskim timom Buskets me je zgrabio i pitao 'Šta si uradio u reprezentaciji'. Imao je veoma ozbiljnu facu", počeo je priču Jamal.

On i dvojica saigrača su napravili haos u reprezentaciji kada su imali 15 godina. Zvaničan razlog nikada nije saopšten, samo je saopšteno tada "da su izbačeni zbog nediscipline i da se neće tolerisati takvo ponašanje u reprezentaciji ko god da je u pitanju".

"Bio sam samo dijete i priznajem da sam bio uplašen. Ispričao sam mu šta se desilo. Rekao mi je 'Sada si u Barseloni, svi znaju ko si i bez obzira na to koliko si dobar igrač, moraš da znaš kako da se ponašaš'".

"Od tog momenta sam sve promijenio"

Vidi opis Lamin Jamal: "Serhio Buskets me zgrabio i očitao mi bukvicu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Justin Setterfield / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Justin Setterfield / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Charlotte Wilson / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Priznao je Lamin Jamal da mu je taj razgovor sa legendarnim fudbalerom Barselone mnogo pomogao u karijeri.

"Od tog momenta sam promijenio sve u životu i posvetio se potpuno fudbalu. Prestao sam da izlazim. Išao sam na trening, odmarao, išao da vidim majku i onda ispočetka. Posvetio sam se potpuno samo fudbalu. Fudbal, fudbal i fudbal", zaključio je Lamin Jamal.

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Pogledajte 00:07 Ines Garsija, devojka Lamina Jamala Izvor: instagram/ineesgaarcia Izvor: instagram/ineesgaarcia

(MONDO)