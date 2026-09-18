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Partizan izgubio sa zvukom sirene od PAOK-a u Atini (VIDEO)

Partizan izgubio sa zvukom sirene od PAOK-a u Atini (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Partizan je poražen od solunskog PAOK-a.

Partizan izgubio sa zvukom sirene od PAOK-a u Atini Izvor: arena sport premijum 1

Partizan je poražen od PAOK-a 100:99, sjajni Markus Foster je bio koban za crno-bijele u samom finišu. PAOK je slavio uz zvuk sirene, iako je pobjeda bila viđena u rukama beogradskog tima. Na kraju će ekipa Andree Trinkijerija igrati u finalu turnira u Atini, protiv boljeg u duelu Panatinaikos - Burg.

Partizan je do posljednje sekunde imao prednost u Atini, pobjeda je gotovo bila u rukama crno-bijelih, ali... Beograđani su imali napad u kojem je trebalo da sačuvaju prednost od 99:97. Međutim, Markus Foster, koji je tokom čitavog meča bio lider tima iz Soluna, riješio je da preuzme inicijativu, šutne za tri poena, a onda i pogodi! Prethodno je Džedi Osman završio na liniji penala i oba puta pogodio i tako svoj tim doveo na "minus" dva.

Sve se crtalo za Partizan. Crno-bijeli su imali napad za pobjedu, ali su izgubili loptu. Prethodno su u timu Đoana Penjaroje blistali Nikola Tanasković i Karlik Džouns, koji su u finišu meča bili zaduženi za preokret crno-bijelih. Najprije je Mitru-Long vezao mini-seriju od 4:0, što je bilo dovoljno da PAOK povede 92:89. A onda je uslijedila sjajna rola reprezentativca Srbije i prošlogodišnjeg lidera Partizana. Iako Karlik nije bio na nivou kakav se od njega uglavnom očekuje, u finišu je bio najsigurniji - uspio je da poenima na prodoru uveća razliku, pomogao je i Tanasković, pa je Penjarojin tim bio na korak od trijumfa.

Sve se promijenilo u posljednjoj sekundi. Ostaje samo nada da meč koji smo gledali u Atini neće biti najava Partizanove sezone, s obzirom na to da su crno-bijeli i te kako umjeli da gube u vrlo sličnim završnicama u godinama za nama.

Partizan: Kajl 9, Džouns 14, Vildoza 5, Tompson 13, Nakić, Tanasković 16, Stivens 4, Hejs 18, Lakić, Džekiri 6, Vilis 7, Pajola 7.

PAOK: Mitru-Long 12, Osman 27, Aleksander 8, Kugmaz 8, Omorui, Hodžins 4, Kaklamanakis, Foster 25, Persidis, Mur 10, kalates 6, Bazinas.

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01:10
Partizan izgubio uz zvuk sirene
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

(MONDO)

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Tagovi

KK Partizan KK PAOK Andrea Trinkijeri

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