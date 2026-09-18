Veljko Paunović je sa saradnicima već započeo pripremu za mečeve koji slijede u Ligi nacija.
Zvanično okupljanje reprezentacije Srbije pred mečeve u septembru i oktobru u Ligi nacija je zakazano za ponedjeljak. Selektor Veljko Paunović i članovi njegovog stručnog štaba su pripreme za to počeli mnogo ranije.
"Već sedam dana su na okupu u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, gdje svakodnevno prate utakmice, analiziraju formu i učinak igrača sa spiska, proučavaju protivnike i pripremaju sve taktičke detalje za ono što očekuje ekipu u narednom periodu. Fokus je prije svega na prvom rivalu Grčkoj, koja 24. septembra od 20.45 gostuje Srbiji u Beogradu. Nema pauze ni poslije objavljivanja spiska i konferencije za medije. Odmah po završetku obraćanja novinarima, Paunović i njegovi saradnici vratili su se u salu za sastanke i nastavili sa radom. Svaki detalj je važan. Svaki dan je važan. Fokus je na Grčkoj", navodi se u saopštenju na sajtu FSS.
Sa kim igra Srbija?
Veljko Paunović sa saradnicima radi punom parom pred mečeve Srbije: "Svaki detalj je važan"
Veljko Paunović objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeće mečeve. A, ovako izgleda raspored "orlova" u narednom periodu:
- Prvo kolo: Srbija - Grčka, 24. septembar, 20:45
- Drugo kolo: Srbija - Holandija, 27. septembar, 18:00
- Treće kolo: Njemačka - Srbija, 1. oktobar, 20:45
- Četvrto kolo: Holandija - Srbija, 4. oktobar, 20:45
- Peto kolo: Srbija - Njemačka, 13. novembar, 20:45
- Šesto kolo: Grčka - Srbija, 16. novembar, 20:45
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(MONDO)