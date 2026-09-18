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Olimpijakos pobijedio Fenerbahče: Evan Furnije režirao triler u Superkupu Evrolige

Olimpijakos pobijedio Fenerbahče: Evan Furnije režirao triler u Superkupu Evrolige

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Olimpijakos i Fenerbahče su odigrali pravi evroligaški duel, a meč polufinala Superkupa priprao je aktuelnom šampionu Evrope.

olimpijakos pobijedio fenerbahce u polufinalu superkupa Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kakav meč u polufinalu Superkupa Evrolige! Olimpijakos je poslije velike borbe savladao Fenerbahče 92:90 i izborio plasman u finale, a pitanje pobjednika riješeno je tek u samom finišu. Turski tim je u dva navrata imao 11 poena prednosti, ali je Olimpijakos uspio da se vrati i uvede utakmicu u neizvjesnu završnicu.

Fenerbahče je dugo kontrolisao rezultat, ali je ekipa Jorgosa Barcokasa u posljednjoj četvrtini podigla nivo igre u odbrani i počela da dominira u skoku. Serijom dobrih poteza Olimpijakos je preokrenuo tok utakmice, a poslije trojke Džozefa i njegove asistencije za Montera u kontri domaći su poveli 90:85. Ipak, Fenerbahče se nije predao i uspio je da izjednači na 90:90.

Kada je izgledalo da nas čeka produžetak, loptu je uzeo iskusni Evan Furnije. Na 52 sekunde do kraja pogodio je šut sa poludistance za 92:90 i ispostavilo se da je to bio odlučujući koš. Fenerbahče je imao posljednji napad, ali Ševon Šilds nije uspio da pogodi šut za produžetak, pa je Olimpijakos sačuvao minimalnu prednost.

Furnije je sa 19 poena bio najefikasniji u pobjedničkom timu, Žan Montero je meč završio sa 13, a Donta Hol je imao 12 poena i 12 skokova. Kodi Miler-Mekintajer je za 17 minuta imao dva poena, dva skoka i četiri asistencije. Fenerbahče su predvodili Ševon Šilds sa 18 i Brekston Ki sa 17 poena, uz šest skokova i pet ukradenih lopti.

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Priča za medalju: Anja Spasojević (Pešić)
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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KK Olimpijakos KK Fenerbahče Evroliga

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