Oni su najplaćeniji košarkaši Evrolige

Evroliga se bliži, a plate igrača dostižu milionske iznose. Saznajte ko su najplaćeniji igrači i kako se menjaju budžeti klubova.

Izvor: Coust Laurent/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ostalo je još manje od deset dana do početka nove sezone u Evroligi koja preti da bude jedna od najzanimljivijih u istoriji. Svake godine u njoj je sve više atraktivnijih igrača, kvalitetnijih trenera, a i "obrće se veći novac", tako da su budžeti klubova eksplodirali i tu nema kraja.

Tako su plate igrača odavno premašile milionske iznose i pojavili su se iznosi koje do prije nekoliko godina nismo mogli ni da zamislimo da ćemo vidjeti. Tako bar desetorica igrača dobijaju platu veću od tri miliona dolara.

Ko su najplaćeniji igrači Evrolige?

Kao i prošle sezone, najplaćeniji igrač Evrolige je srpski reprezentativac Vasilije Micić. Dvostruki osvajač Evrolige i nekadašnji MVP sa Efesom vratio se prošlog ljeta u Evropu - i to u dres debitanta Hapoela iz Tel Aviva. Bogati vlasnik Ofer Janaj je za njega "razbio kasu", a iako sezona nije bila naročito uspješna za Micića - ulazi tek u drugu godinu ugovora.

Uz njega su u vrhu uglavnom igrači Panatinaikosa, čak četvorica u najboljih deset igraju za Željka Obradovića, dok aktuelni prvak Evrope Olimpijakos - ima tek jednog igrača u vrhu.

Evo spiska koji je objavio "Basket Njuz" uz informaciju da se radi o iznosima bez bonusa.

Vasilije Micić (Hapoel Tel Aviv) - oko 5,6 miliona € (≈ 6,5 miliona $) Najdžel Hejz-Dejvis (Panatinaikos) - oko 5 miliona € (≈ 5,8 miliona $) Kendrik Nan (Panatinaikos) - oko 4,5 miliona € (≈ 5,2 miliona $) Geršon Jabusele (Panatinaikos) - oko 4 miliona € (≈ 4,6 miliona $) Saša Vezenkov (Olimpijakos) - oko 3,7 miliona € (≈ 4,3 miliona $) Elajdža Brajant (Hapoel Tel Aviv) - između 3 i 4,3 miliona € (≈ 3,5-5 miliona $) Silven Fransisko (Panatinaikos) - oko 3 miliona € (≈ 3,5 miliona $) Mfiondu Kabengele (Dubai) - oko 3 miliona € (≈ 3,5 miliona $) Edi Tavares (Real Madrid) - oko 3 miliona € (≈ 3,5 miliona $) Majk Džejms (Anadolu Efes) - oko 2,9 miliona € (≈ 3,3 miliona $)

Kako vam se čini ovaj spisak? Da li su igrači zaslužili ovaj novac? Vidjećemo već od 24. septembra kada je zakazan početak nove sezone Evrolige, koja će se igrati u nešto drugačijem sastavu nego lani.

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(MONDO)