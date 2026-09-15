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Savanović ne očekuje mnogo u Evroligi: "U Zvezdi me jedno intrigira, a Partizan ne može da se riješi Parkera"

Savanović ne očekuje mnogo u Evroligi: "U Zvezdi me jedno intrigira, a Partizan ne može da se riješi Parkera"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Duško Savanović dao je i svoje viđenje u vezi sa ekipama Crvene zvezde i Partizana za predstojeću sezonu koja uskoro počinje.

Duško Savanović o Crvenoj zvezdi i Partizanu u Evroligi Izvor: MN PRESS

Nova košarkaška sezona u Evroligi počinje 24. septembra, a Srbiju će predstavljati Crvena zvezda i Partizan. Šta može da se očekuje od "vječitih", kako izgledaju novi timovi? To je bilo jedno od pitanja za Duška Savanovića, pa je proslavljeni srpski košarkaš iznio svoja očekivanja.

"Da ne dužim nešto. Zvezda je zadržala kostur tima, volio bih da vidim veću ulogu Miljenovića, tu je Dobrić. Tu sam ja - Davidovac igra tu. Moneke...", počeo je Savanović u podkastu kod "Luke i Kuzme".

Onda je počeo da priča o novom treneru crveno-bijelih Ibonu Navaru i da mu je to najzanimljivije u cijeloj priči.

"Intrigira me najviše Navaro, da vidim kako će Ibon to. Svi kada dođu u Srbiju, taj odnos u Srbiji sa navijačima, to je nešto drugo, aktivan je, direktan odnos, pritisak. To mi je najintrigantnije. Ne poznajem njegov sistem igre. Znam da je ekstra lik, znam ga dobro, nemam predstavu o sistemu rada, filozofiji i tome. Poznajem ga, neću da lažem da sam pratio kako napada pikove, tranziciju, vraćanje poslije šuta i slično. Ne bavim se time, nisam iz te materije", jasan je Savanović.

"Partizan ne može da se riješi Parkera"

Dao je nekadašnji srpski reprezentativac i kratku analizu Partizana i onoga što je vidio.

"Oba kluba,Partizan je vratio neke stare igrače, zarobili su se i ne mogu da se riješe Džabarija Parkera. Vanja se vratio, tu je, Nakić takođe. Imaju lijepu priču."

Kada su u pitanju očekivanja, Duško ne očekuje mnogo od dva srpska kluba.

"Po kvalitetu mislim da je isto kao prošle godine. Tri-četiri ekipe u vrhu, ostali su isti. Plej-in su uveli, tu se ništa ne zna, svi će imati šansu. Ne mislim da su loši, neće se ekipe tresti zbog toga, ali mogu da budu zlatna sredina", zaključio je Savanović.

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Tagovi

Duško Savanović košarka KK Crvena zvezda Evroliga KK Partizan

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