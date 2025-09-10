"Selektor naš dobri, lupeta kako mu odgovara": Duško Savanović žestoko napao Pešića

Duško Savanović nije štedeo selektora Svetislava Pešića kada je pričao o učinku Srbije na Eurobasketu u Rigi.

Izvor: Youtube/FIBA Media/X/MilosNS1/printscreen

Srbija je ispala sa Eurobasketa već u osmini finala od Finske, a sada čekamo da vidimo da li će Svetislav Pešić nastaviti da bude selektor ili se traži neko drugo rješenje na klupi "orlova".

Neke navode iskusnog selektora komentarisao je i nekadašnji reprezentativac Srbije Duško Savanović. Kada ga je Aleksandar Stojanović pitao da li je tačna selektorova opaska da "atmosfera ne dobija utakmice" odgovorio je odrično.

"Pa nije. Selektor naš dobri, on lupeta kako mu odgovara. Kad mu odgovara to onda na hemiju dobijemo, kad ne odgovara onda taktika, kad nije taktika onda je hrabrost", rekao je Savanović.

Nekadašnji krilni centar igrao je na Svjetskom prvenstvu 2010. godine gdje je Srbija izgubila od Litvanije u meču za bronzu kao i na Eurobasketu 2011. kada su bili osmi. Sada je pozvao selektora da preuzme odgovornost.

"Dobro je nisam izvukao vijest nigdje da je on preuzeo odgovornost. Možda i jeste čovjek izjavio, ali ja nisam vidio vijest. Dobro da nije okrivio momke, a da je sebe zaštitio. I za to je sposoban, bio sam u ekipama gdje to radi", rekao je vrlo oštro Savanović.

Gdje su sarađivali Pešić i Savanović?

U dugoj i uspješnoj karijeri Duško Savanović je igrao za Borac, FMP, pa zatim u inostranstvu za Uniks, Kahasol, Valensiju, Anadolu Efes, a sa Svetislavom Pešićem je radio u Bajernu iz Minhena. Djeluje da se tu nisu rastali u najboljem svjetlu, prije nego što je Savanović odigrao posljednju sezonu u Dinamo Sasariju.