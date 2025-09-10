logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Selektor naš dobri, lupeta kako mu odgovara": Duško Savanović žestoko napao Pešića

"Selektor naš dobri, lupeta kako mu odgovara": Duško Savanović žestoko napao Pešića

0

Duško Savanović nije štedeo selektora Svetislava Pešića kada je pričao o učinku Srbije na Eurobasketu u Rigi.

Duško Savanović prozvao Pešića Izvor: Youtube/FIBA Media/X/MilosNS1/printscreen

Srbija je ispala sa Eurobasketa već u osmini finala od Finske, a sada čekamo da vidimo da li će Svetislav Pešić nastaviti da bude selektor ili se traži neko drugo rješenje na klupi "orlova".

Neke navode iskusnog selektora komentarisao je i nekadašnji reprezentativac Srbije Duško Savanović. Kada ga je Aleksandar Stojanović pitao da li je tačna selektorova opaska da "atmosfera ne dobija utakmice" odgovorio je odrično.

"Pa nije. Selektor naš dobri, on lupeta kako mu odgovara. Kad mu odgovara to onda na hemiju dobijemo, kad ne odgovara onda taktika, kad nije taktika onda je hrabrost", rekao je Savanović.

Nekadašnji krilni centar igrao je na Svjetskom prvenstvu 2010. godine gdje je Srbija izgubila od Litvanije u meču za bronzu kao i na Eurobasketu 2011. kada su bili osmi. Sada je pozvao selektora da preuzme odgovornost.

"Dobro je nisam izvukao vijest nigdje da je on preuzeo odgovornost. Možda i jeste čovjek izjavio, ali ja nisam vidio vijest. Dobro da nije okrivio momke, a da je sebe zaštitio. I za to je sposoban, bio sam u ekipama gdje to radi", rekao je vrlo oštro Savanović. 

Gdje su sarađivali Pešić i Savanović?

U dugoj i uspješnoj karijeri Duško Savanović je igrao za Borac, FMP, pa zatim u inostranstvu za Uniks, Kahasol, Valensiju, Anadolu Efes, a sa Svetislavom Pešićem je radio u Bajernu iz Minhena. Djeluje da se tu nisu rastali u najboljem svjetlu, prije nego što je Savanović odigrao posljednju sezonu u Dinamo Sasariju.

Pročitajte i ovo:

Tagovi

košarka Duško Savanović orlovi Svetislav Pešić Eurobasket 2025

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC