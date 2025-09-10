"Ne može da se osloni na nogu, bolje da ga ne koristimo": Ergin Ataman u panici, ostao bez jednog od najboljih

Ergin Ataman je otkrio da Džedi Osman nije u dobrom zdravstvenom stanju pred meč polufinala Eurobasketa sa Grčkom.

Veliki problem ima selekcija Turske pred polufinale Eurobasketa. U finišu meča sa Poljskom povrijedio se jedan od najboljih igrača ovog tima Džedi Osman. Izvrnuo je članak, a selektor Turske Ergin Ataman je pričao o njemu.

Osman je bio neobično tih na ovom meču sa 10 poena i 5 skokova, a sredinom poslednje četvrtine napustio je teren hramljući. Uradiće sve medicinski tim Turske da ga oporavi na vreme.

"Imali smo sastanak sa medicinskim osobljem ovog jutra. Pokušavaju da pomognu Džediju da se izbori sa bolom i da ga spreme za utakmicu", rekao je Ataman za turske medije i dodao da je situacija ipak bolja nego što je mogla biti.

"Najveći problem je fraktura, tako je izgledalo. Srećom, fraktura je izbjegnuta. On ima nateknuće kosti u tom predjelu. To ga sprečava da se osloni težinom na nogu."

Osman izašao, pa se vratio na teren

Izašao je zbog povrede Osman, a onda se vratio na teren. Istakao je poslije meča Ataman da je to uradio na sopstvenu odgovornost.

"Htio je da se vrati na teren u tom stanju. Igraće bez obzira na okolnosti, ali ne znamo koliko može da bude efikasan. Ako je na samo 50 odsto, bolje da ga ne koristimo. Donijećemo odluku s obzirom na njegov napredak. Džedi definitivno hoće da igra, ali mu je povreda ozbiljna. Ima malo vremena do petka uveče, nadam se da će se poboljšati. Da je utakmica danas ili sutra sigurno ne bi mogao da igra", rekao je Ataman.