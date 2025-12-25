logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novak Đoković čestitao katolicima Božić: "Svima koji slavite, gdje god da slavite"

Novak Đoković čestitao katolicima Božić: "Svima koji slavite, gdje god da slavite"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković čestitao je veliki hrišćanski praznik svima koji ga slave po gregorijanskom kalendaru

Novak Đoković čestitao Božić Izvor: djokernole/Instagram

Novak Đoković u Dubaiju se sprema za početak sezone u Australiji i kao i obično, misli na svoje fanove. Svima koji slave Božić 25. decembra čestitao je veliki praznik.

"Svi koji slavite, gdje god da slavite - srećan Božić", poručio je Novak, čestitajući na brojnim jezicima.

Pogledajte

00:13
Novak Đoković čestita Božić
Izvor: Instagram/djokernole
Izvor: Instagram/djokernole

Kako sada stoje stvari, Novak Đoković će prvi turnir u 2026. godini odigrati u Adelejdu od 12. dp 17. januara i biće to "generalna proba" za Australijan open, koji će biti održan od 18. januara i trajaće do 1. februara.

Do odlaska na ta takmičenja, Novak u Dubaiju radi na svojoj pripremi i na svom tijelu, nakon što je imao niz problema sa povredama u prethodnom periodu.

"U posljednjih godinu i po povređivao sam se više nego ranije, pa pokušavam da ponovo 'izgradim' svoje tijelo. Želim da uradim to tako da početak sljedeće sezone bude sjajan i da bih mogao da ispratim najbolje momke", rekao je Đoković nakon minule sezone, u kojoj nije uspio da osvoji grend slem trofej.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis Božić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC