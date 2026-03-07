Fudbalerke Srbije dale sve dnevnice za liječenje Mariji Vuković!

Veliki gest srpskih fudbalerki koje su donirale novac saigračicikoja se bori sa karcinomom.

Fudbalski savez Srbije (FSS) saopštio je da su fudbalerke Srbije odlučile da doniraju svoje dnevnice za meč protiv Švedske, kao i da kompletnu ušteđevinu iz timske kasice uplate na račun svoje saigračice Marije Vuković. Ona se bori sa opakom bolešću pošto joj je nedavno dijagnostikovan karcinom.

"Veliki remi protiv jedne od najboljih selekcija Evrope, Švedske (0:0), donio je mnogo razloga za zadovoljstvo u taboru ženske reprezentacije Srbije. Međutim, ono što su naše reprezentativke uradile poslije utakmice pokazalo je da snaga ovog tima nije samo u igri na terenu, već i u zajedništvu i ljudskosti", navode iz FSS i dodaju uz to:

"U svlačionici je, bez mnogo riječi, donesena jednoglasna odluka: sve igračice odlučile su da svoje dnevnice sa ove reprezentativne akcije uplate na račun svoje saigračice Marije Vuković, koja trenutno vodi najtežu utakmicu u životu nakon što joj je dijagnostikovan karcinom".

Osim dnevnica koje će fudbalerke Srbije dobiti poslije važnog remija sa Švedskom (0:0), doniraće i ušteđevinu koje inače igračice uplaćuju kroz razne interne obaveze prevdiđene pravilnikom ekipe.

"Gest koji je došao spontano i iz srca još jednom je pokazao kakva atmosfera vlada u ovom timu. Naše reprezentativke su željele da na ovaj način pošalju jasnu poruku podrške svojoj saigračici da u ovoj borbi nije sama. Fudbalski savez Srbije ponosan je na svoje reprezentativke koje su, pored velike borbenosti na terenu protiv selekcije kao što je Švedska, pokazale i ljudsku veličinu", navodi se i dodaje da je cijela fudbalska porodica uz Mariju Vuković.

