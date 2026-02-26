Navijači Crvene zvezde nisu prestajali sa pjesmom tokom 120 minuta utakmice na Marakani.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Fudbaleri Crvene zvezde eliminisani su iz Lige Evrope posle poraza od Lila sa 2:0 na Marakani, gde ih je bodrilo preko 46.000 navijača.

Nisu prestajale pristalice crveno-bijelih da motivišu ekipu Dejana Stankovića tokom čitave utakmice, a podršku su im pružili i poslije posljednjeg sudijskog zvižduka kada je sve bilo gotovo.

Razočarani igrači su stali ispred Sjevera da se zahvale najvjernijim navijačima na motivaciji, a oni su im uzvratili pjesmom. Zagrmila je sa sjevera popularna pjesma "Zakletva"...

Vidi opis Fudbaleri Zvezde prišli Delijama poslije poraza: Evo šta se odigralo na Sjeveru poslije poraza od Lila Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 10 / 10

Pogledajte kako su Delije dale podršku fudbalerima:

Pogledajte 01:35 Navijači i igrači Zvezde Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!