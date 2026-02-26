Navijači Crvene zvezde nisu prestajali sa pjesmom tokom 120 minuta utakmice na Marakani.
Fudbaleri Crvene zvezde eliminisani su iz Lige Evrope posle poraza od Lila sa 2:0 na Marakani, gde ih je bodrilo preko 46.000 navijača.
Nisu prestajale pristalice crveno-bijelih da motivišu ekipu Dejana Stankovića tokom čitave utakmice, a podršku su im pružili i poslije posljednjeg sudijskog zvižduka kada je sve bilo gotovo.
Razočarani igrači su stali ispred Sjevera da se zahvale najvjernijim navijačima na motivaciji, a oni su im uzvratili pjesmom. Zagrmila je sa sjevera popularna pjesma "Zakletva"...
Fudbaleri Zvezde prišli Delijama poslije poraza: Evo šta se odigralo na Sjeveru poslije poraza od Lila
Pogledajte kako su Delije dale podršku fudbalerima:
