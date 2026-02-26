logo
Fudbaleri Zvezde prišli Delijama poslije poraza: Evo šta se odigralo na Sjeveru poslije poraza od Lila

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Navijači Crvene zvezde nisu prestajali sa pjesmom tokom 120 minuta utakmice na Marakani.

Delije podržale igrače Crvene zvezde nakon poraza od Lila Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Fudbaleri Crvene zvezde eliminisani su iz Lige Evrope posle poraza od Lila sa 2:0 na Marakani, gde ih je bodrilo preko 46.000 navijača.

Nisu prestajale pristalice crveno-bijelih da motivišu ekipu Dejana Stankovića tokom čitave utakmice, a podršku su im pružili i poslije posljednjeg sudijskog zvižduka kada je sve bilo gotovo.

Razočarani igrači su stali ispred Sjevera da se zahvale najvjernijim navijačima na motivaciji, a oni su im uzvratili pjesmom. Zagrmila je sa sjevera popularna pjesma "Zakletva"...

 Pogledajte kako su Delije dale podršku fudbalerima:

Pogledajte

01:35
Navijači i igrači Zvezde
Izvor: MONDO
