Ocjene Crvene zvezde: Ne može da se prođe kada ovoliko igrača zakaže

Crvena zvezda je nakon pobjede u Lilu (1:0) poražena u Beogradu od istog protivnika - po jedan gol srpski šampion primio je u prvih 90 i u dodatnih 30 minuta igre, nakon čega je završena evropska sezona. Lil je slavio 2:0 i plasirao se među 16 najboljih timova Lige Evrope, dok će ekipi Dejana Stankovića ostati da se bori za trofeje u Superligi i Kupu Srbije.

Evo kako smo vidjeli igru Crvene zvezde u razočaravajućoj predstavi za domaće navijače na stadionu "Rajko Mitić", utisak je da je previše fudbalera bilo ispod svog nivoa.

Mateuš - 6,5

Kod golova Mateuš nije mogao ništa, osim toga je odradio korektan posao. Nekoliko puta pokušao brzo da započne napade i loptu odmah nakon hvatanja baci ka saigračima, ali nije nailazio na dovoljno otvorenih saigrača. Već je imao sličnih problema u toku ove sezone - ponekad djeluje da se njemu igra fudbal više nego ostatku tima. Tokom drugog produžetka skinuo zicer koji je produžio nadu Crvene zvezde, čak je stigao i da pokaže da dolazi sa brazilskih plaža...

Strahinja Eraković - 5,5

Paničio i kada nije bilo potrebe za tim, što su brzo osjetili fudbaleri Lila. Nekoliko puta su ga napali loptom iza leđa, što nije dobro branio, pa su i te situacije dodatno pravile problem odbrani Zvezde koja je već u ranoj fazi prvi put kapitulirala. Lil mu ostavljao mnogo prostora za ubacivanje, ali nije znao to da kazni centaršutevima.

Rodrigao (do 104. minuta) - 5

Duel dva teškaša u petom minutu meča pripao je Olivijeu Žiruu, koji je cimnuo i glavom pogodio sa ivice peterca. Bilo je obostranog držanja za dres, ali to nije opravdanje za Brazilca koji je vrla lako izgubio duel. Izgleda da je iz Francuske ponio previše vjere u sebe, pa je mislio da će lako izaći na kraj sa jednim od najboljih francuskih fudbalera u posljednjih 25 godina. Kompletnu utakmicu odredila je njegova nonšalancija.

Frenklin Tebo Učena (do 46. minuta) - 5

Kao i ostatak posljednje linije Crvene zvezde, bio je prilično nesiguran tokom presinga Lila. U finišu prvog dijela meča dobio žuti karton jer je "sjekao" ozbiljnu akciju gostiju. Vjerovatno je zbog toga ostao u svlačionici na poluvremenu. Stanković nije imao luksuz da Zvezdin defanzivac drugim žutim kartonom ostavi ekipu na cjedilu.

Seol Jung Vu - 5,5

Reprezentativcu Južne Koreje nimalo nisu prijale promjene koje je u timu napravio Bruno Ženesio. Za razliku od prvog meča, sada je po krilu igrao Matijas Fernandez-Pardo, a kada mu se kao lijevi bek priključivao Roman Pero... Seol je imao mnogo problema, a premalo pomoći na svojoj strani. Možda su se i zbog toga svi njegovi izleti na protivničku polovinu tokom prvog dijela meča završavali katastrofalnim centaršutevima. U nastavku je bio bolji, pa jednom čak i zaprijetio Francuzima.

Rade Krunić - 6

Osvojio je loptu koja je trebalo da odluči dvomeč - prišunjao se, uklizao i napravio problem ispred kaznenog prostora Lila, ali Zvezda nije to uspjela da pretvori u izjednačenje. Ponovo predvodio crveno-bijele kao kapiten, a još jednom je odigrao cijeli meč. U posljednjih nedjelju dana ima 300 minuta fudbala, tokom kojih je uglavnom bio među najboljim igračima Crvene zvezde.

Tomaš Hendel (do 71. minuta) - 5

Izvedeni korneri bili su njegov jedini doprinos ovoj utakmici. Zvezdi nije ponudio kontrolu na sredini terena, ni čvrstinu u fazi odbrani ni kreativnost u fazi napada. Vjerovatno je mogao i ranije da izađe iz igre, čisto da bi Crvena zvezda probala nešto drugačije.

Nair Tiknizjan (do 105. minuta) - 6

Fizički je parirao agresivnom timu Lila tokom većeg dijela meča, što se ne može reći za sve fudbalere Crvene zvezde na ovoj utakmici. Imao je problema u odbrani, ali se trudio da bude i opcija u napadu - ponavljao se po lijevoj strani, bio agresivan... Našao se na petercu, u možda i najboljoj šansi za Zvezdu, ali je promašio loptu nakon dodavanja Arnautovića.

Vasilije Kostov (do 104. minuta) - 6

Falilo mu je koncentracije u 33. minutu, da šutne ka golu kada se već Rade Krunić izborio za loptu nakon jedne od rijetkih velikih grešaka odbrane Lila. Znalo se da neće moći da popuni kopačke Vladimira Lučića u trkačkom smislu, ali je utisak da je Zvezda dobila premalo i u drugim elementima. Kada je trebalo da pokazuje majstorstvo, kao najtalentovaniji srpski fudbaler, Kostov nije bio na visini zadatka.

Bruno Duarte - 6

Ni ogroman prostor u kojem je trebalo da igra u prvom dijelu meča nije ga "oslobodio". Uvijek je imao problem zbog igrača koji ga je čuvao, a nije imao dovoljno moći da razbije te okove i prebaci igru na drugi dio terena. Mnogo bolje igrao u tandemu sa Markom Arnautovićem, kada su obojica imali priliku da "lutaju" i traže loptu na različitim dijelovima terena.

Džej Enem (do 46. minuta) - 5,5

Bio je jedan od najvažnijih igrača Crvene zvezde u Lilu i bio je potpuno van utakmice u Beogradu. Potpuno odsječen od ostatka tima, nemoćan da se izbori u duelu protiv defanzivaca Lila. Nijednom nije bio blizu da ugrozi gol. Istina, za to je kriv i ostatak tima - Zvezda nije prilazila golu rivala dok je on bio u igri.

Dejan Stanković - 6

Sedmodnevni plan koji je funkcionisao perfektno završio se eliminacijom Crvene zvezde iz Lige Evrope. Njegovim idejama iz Lila prilagodio se Bruno Ženesio, pa je francuski predstavnik u Beogradu dominirao. Znali su fudbaleri Lila na koji način da napadnu Zvezdu, ali i kako da se odbrane već u začetku svake Zvezdine akcije.

Miloš Veljković (od 46. minuta) - 6

Unio je sigurnost u odbranu Crvene zvezde, koja je nakon poluvremena izgledala bolje. Kao i ostatak tima, ispao iz igre kod drugog gola Lila.

Marko Arnautović (od 46. minuta) - 5,5

Ulazak najiskusnijeg fudbalera Crvene zvezde potpuno je promijenio energiju njegovih saigrača. Probudio je Brunu Duartea, dao samopouzdanje Vasiliju Kostovu, unio nekakav život u igru i... Sve je to trajalo prekratko. Nije na vrhuncu karijere i to se vidi kad god mu je potrebno nekoliko sekundi da "prošeta" po terenu. Ponovo propustio šanse koje ne bi smio da propušta.

Timi Maks Elšnik (od 71. minuta) - 6

Odigrao daleko bolje od Hendela, pa se stekao utisak da je možda trebalo da bude na terenu od početka meča. Pitanje je koliko snage je u njemu bilo, jer je pred derbi imao pauzu, a zatim veoma važnu ulogu na utakmici protiv Partizana. Ako ništa drugo, pokazao da je uigraniji sa Krunićem.

Aleksandar Katai (od 104. minuta) - 5,5

Bez snage da promijeni tok meča u nokatu fazi evropskog takmičenja.

Daglas Ovusu (od 104. minuta) - 5,5

Bio kontraproduktivan. Izgubio lopti kao da je igrao više od 120 minuta.

Adem Avdić (od 105. minuta) - 6

Među najborbenijim igračima na terenu. Bio redovan pred protivničkim golom, ubacivao loptu u kazneni prostor i želio da pogodi nekog od saigrača.

