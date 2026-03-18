"Studenti" imali +14, ali čudo se nije desilo! "Pirova pobjeda" Bosne za oproštaj od FIBA Evropa kupa!

Košarkaši Bosne savladali su Sombatelji u Sarajevu, ali ipak nisu uspjeli da se plasiraju u polufinale FIBA Evropa kupa.

Sarajevska Bosna bila je nadomak velike senzacije protiv mađarskog Sombateljija, ali ipak nije uspjela da nadoknadi ogroman zaostatak od 15 poena iz prvog meča.

"Studenti" su u revanšu četvrtfinala FIBA Evropa kupa u dva navrata imali +14, bili na posjed od potrebne pobjede na samo četiri i po minute prije kraja, ali na kraju su upisali "Pirovu pobjedu" 78:70 i tako završili takmičenje u Evropi.

Iako se činilo nemoguće prije meča, pa i nakon prve četvrtine završene vođstvom gostiju 14:10 ekipa Bosne uspjela je da stigne do visoke prednosti kojom je uvela potpunu neizvjesnost u ovaj dvomeč.

U dva navrata u trećoj četvrtini imali su "studenti“ 14 poena prednosti, ali je mađarska ekipa u posljednju dionicu uspjela da uđe sa prihvatljivih 10 razlike.

Uslijedila je prava drama, posebno poslije trojke Delalića za 71:58 i Bosna je ponovo bila na jedan posjed od trijumfa koji bi ju odveo u polufinale FIBA Evropa kupa.

Smanjio je Sombatelji mini-serijom 4:0 na 71:63, a trener Muhamed Pašalić blagu paniku svoje ekipe pokušao je da smanji tajm-autom. „Ima dovoljno vremena, ima dovoljno vremena“, ponavljao je trener Bosne pred posljednjih četiri i po minuta.

Novu dramu vratio je Joesar trojkom za 78:66 na samo 80 sekundi do kraja i tako zadržao nadu da Bosna može do čuda.

Ono se ipak nije desilo. Poslije slobodnih bacanja Arnalda Tora za 78:68 uslijedili su promašaji Bosne, uprkos dobrom ofanzivnom skoku, a kada je Joeasar nakon kontre promašio polaganje na 15 sekundi do kraja bilo je jasno da će to biti "Pirova pobjeda".

Konačan rezultat glasio je 78:70, a izabranici Muhameda Pašalića uz aplauze malobrojne publike oprostili su se od daljeg takmičenja u FIBA Evropa Kupu.

Alfonso Plamer sa 20 i Majkl Jang sa 18 poena bili su najefikasniji u ekipi Bosne, dok je Sombatelji predvodio Benedek Varadi koji je sa 23 poena bio najefikasniji pojedinac susreta, a 17 poena dodao je Zoltan Perl.