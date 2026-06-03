Mongolci su strašni basketaši: Svi pričaju o njima na Svjetskom prvenstvu u Varšavi

Na početku Svjetskog prenstva u basketu 3x3 simpatije publike pobrala je reprezentacija Mongolije

Izvor: MACIEJ GRONAU/FOTOPYK / Newspix.pl / Profimedia

Drugi takmičarski dan na FIBA Svjetskom prvenstvu u basketu 3x3 u Varšavi doneo je nova uzbuđenja, a u centru pažnje našle su se prije svih reprezentacije Češke u muškoj i Sjedinjenih Američkih Država u ženskoj konkurenciji. Oba tima završila su dan sa maksimalnim učinkom 2-0 i napravila važan korak ka plasmanu u nokaut fazu. Maksimalne rezultate ostvarili su i Litvanija i Francuska u muškoj konkurenciji u grupi D.

Češka je napravila najveće iznenađenje dana. Muška reprezentacija ove zemlje ostavila je možda i najjači utisak drugog dana takmičenja. Poslije pobjede nad Mongolijom rezultatom 17:14, Česi su uspjeli da sruše i jednog od favorita turnira - selekciju SAD.

U meču koji je obilovao preokretima i neizvjesnošću rezultat je bio izjednačen na 20:20, a onda je Štepan Borovka u samoj završnici pogodio za veliko slavlje svog tima i pobjedu 21:20. Upravo je Borovka sa osam poena bio najefikasniji u pobjedničkom sastavu, dok je Filip Novotni briljirao protiv Mongolije takođe dao veliki doprinos maksimalnom učinku Češke. Sa dvije pobjede u prva dva kola, Češka se nalazi u odličnoj poziciji pred završne mečeve grupne faze.

Pogledajte 00:36 Češka je srušila SAD! Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

Francuska i Litvanija takođe su bile nepogrešive reprezentacije. Litvanci su slavili protiv Belgije 21:14, a onda su bili bolji i od Brazila 22:20. Francuska je takođe odnijela dvije pobjede, a ponovo smo vidjeli tijesne mečeve. "Trikolori" su bili bolji od Belgije 21:20, a onda i od Portorika 18:16.

Prvo ime Francuza koje se istaklo bio je Ugo Suar. U pobjedi protiv Belgije postigao je čak 13 poena, uključujući i pogodak za pobjedu u posljednjim trenucima susreta (21:20). Francuz je bio veoma važan i u drugom meču protiv Portorika, gdje se istakao u odbrani i skoku, pa je njegov doprinos bio jedan od ključnih razloga zbog kojih je Francuska ostala neporažena.

Mongolci su sjajni!

Mongolija je jedno od najprijatnijih iznenađenja, poslije poraza od Češke 17:14, ovaj tim je srušio Poljsku 21:19 i tako nanio bolan poraz domaćinu i timu koji je 2019. bio trećeplasiran SP. Zbog tog poraza, Poljaci sada u svojoj prestonici imaju dva poraza, jer su izgubili i od Letonije posle tesnog meča 22:20.

Košarkaški savez Mongolije je najmlađi savez u okviru FIBA Azije, ali su njegovi basketi prava sila na kontinentu i imaju dva osvojena zlata na Kupu Azije, osvojena 2023. i 2017. Samo Australija ima više, pet.

Mongolci učestvuju na svjetskim prvenstvima od 2018. akda su se prvi put kvalifikovali i ostvarili najbolji rezultat, osmo mjesto. U Poljsku su došli da ispišu istoriju svog nacionalnog tima i za sada imaju poraz od Češke i pobjedu protiv Poljske. U četvrtak će igrati protiv Sjedinjenih Država i Letonije.

Zanimljivo je to da je Mongolija na Svjetskom prventvu u Varšavi prisutna sa dva tima - u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Amerikanke opravdale ulogu favorita

Za razliku od muške selekcije, koja je doživjela bolan poraz, reprezentacija SAD u ženskoj konkurenciji nastavila je sjajnu formu iz tekuće sezone. Amerikanke su najprije savladale Mađarsku sa 18:15, iako su tokom meča morale da jure zaostatak. Ključnu ulogu imala je Sahara Vilijams, koja je bila jedna od najzaslužnijih za preokret.

U drugom susretu dana protiv Australije selekcija SAD od samog starta nametnula je ritam i stekla prednost koju rival nije uspio da sustigne. Australijanke su u završnici prišle na nekoliko poena zaostatka, ali je Mikajla Vilijams pogodila odlučujući koš za trijumf 21:18 i savršen skor poslije dva kola.

Iako Australija nije uspjela da završi dan sa maksimalnim učinkom, Emi Atvel ostavila je snažan utisak. Protiv Mongolije postigla je sedam poena i pomogla svom timu da dođe do pobjede, dok je u duelu sa Amerikankama ubacila devet. Njena energija na obje strane terena pokazala je da bi mogla da bude jedan od najvažnijih aduta Australije u nastavku šampionata.

Šta nas očekuje trećeg dana takmičenja?

Treći dan takmičenja vraća na teren ekipe iz grupa A i C, među kojima je i reprezentacija Srbije. Kako se grupna faza bliži kraju, svaki poen i svaka pobjeda dobijaju dodatnu težinu, pošto će uskoro biti poznato koje reprezentacije nastavljaju borbu za medalje na Svjetskom prvenstvu u Varšavi.

Srpski tim izlazi na teren u 19.45 protiv Australije, a onda će od 21.35 zatvoriti program protiv Austrije.