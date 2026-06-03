Prva senzacija na Svjetskom prvenstvu: Češka pobijedila Ameriku u basketu 3x3

Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država, prvak svijeta iz 2019, doživjela je poraz na startu FIBA Svjetskog prvenstva u basketu 3x3

Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Nisu mnogi očekivali, ali dogodilo se. Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država poražena je sinoć od selekcije Češke u drugom meču grupe B, na FIBA Svjetskom prvenstvu u basketu 3x3. Susret je završen tijesnim rezultatom 21:20, a napetost je trajala od prve do posljednje sekunde meča.

Reprezentacija SAD stigla je na turnir kao prvak svijeta iz 2019. i vicešampion iz 2023. (izgubila u finalu protiv Srbije), ali je već na početku turnira doživjela poraz. Iako su Česi brzo poveli dvojkom Lukaša Štegbauera, SAD je brzo preuzeo primat i najavio veliku borbu, koja se i dogodil.

Amerikanci su uvijek bili korak ispred, stigli su čak i do značajne razlike od 16:12, ali je dobra odbrana Češke natjerala rivala da griješi. Tako smo u narednih nekoliko minuta vidjeli samo koš razlike (17:16) za SAD, a onda i izjednačenje. Uspjeli su Amerikanci ponovo da se odlijepe i dođu na svega koš do pobjede, pošto je sa linije penala oba puta bio precizan Dilan Trevis.

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Češka je imala hladnokrvnog Lukaša koji je pogodio dvojku u ključnom momentu za izjednačenje i opšte zadovoljstvo navijača u Varšavi. Na kraju, Štepan Borovka je ispod koša pronašao način da loptu "ugura" kroz obruč i donese svom timu veliku pobjedu u grupnoj fazi. Češka sada poput Srbije ima skor 2-0 i dva trijumfa u grupi B, pošto je prethodno pobijedila Mongoliju 17:14.

Najbolji u timu Češke bio je Borovka sa osam poena i četiri skoka, Štegbauer je postigao šest, dok je Adam Ružička susret završio sa šest poena i pet skokova, a Filip Novotni postigao je jedan poen. U timu rivala Džejms Parot imao je sedam poena i četiri skoka, Trevis je bio najefikasniji sa devet, dok je Henri Karuzo postigao tri poena, a Mič Han jedan poen i osam skokova.