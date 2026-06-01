Stojačić za MONDO poslije velikog trijumfa: "Španija je šampion svijeta, znali smo da neće biti lako"

Basketaš Srbije Strahinja Stojačić iznio je utiske poslije vrlo teškog meča protiv Španije

Izvor: Tijana Jevtić/Mondo

Srpski basketaši na najbolji mogući način započeli su Svjetsko prvenstvo, ostvarili su dvije pobjede - protiv Madagaskara, a onda i protiv prošlogodišnjeg šampiona Španije (16:12). Tijesan susret, kakav se i očekivao, pun napetosti od početka, ali i dobrih poteza na obje strane, sve do posljednjeg koša, kojim je upravo Stojačić donio pobjedu u posljednjim sekundama.

Poslije trijumfa, Strahinja je iznio utiske u razgovoru za MONDO.

"Oni su trenutno šampioni svijeta, prošle godine su osvojili Svjetsko prvenstvo. Riječ je o jako kvalitetnoj ekipi, znali smo da neće biti lako. Sva sreća, ušli smo dobro energijom, vrhunskom odbranom, malo škripavijim napadom, ali bitno je da smo pobijedili", rekao je Stojačić poslije pobjede nad Španijom u razgovoru za MONDO.

Bila je veoma čvrsta i "tvrda" utakmica u Varšavi, bilo je mnogo napetosti, bilo je mnogo čvrste odbrane, ali ne i mnogo koševa. Srpski igrači dobil su dvije tehničke, a Strahinja je dobio jednu u završnici.

"Ne, to je samo momenat igre. Moja greška je to što reagujem na suđenje. Vjerujem da nije htio da me slučajno udari i da sam se sapleo. Sigurno da niko od njih to ne radi namjerno. Nervoza je normalna na velikom takmičenju", objasnio nam je Stojačić.

"Dvije pobjede, zadovoljni smo time. Idemo dalje, u utorak odmaramo, a onda u srijedu ponovo izlazimo na teren. Nadam se - još dvije pobjede", zaključio je Stojačić za MONDO.

Srbija u srijedu igra još dva meča, na teren izlazi najprije protiv Australije od 19.45, a onda će ponovo zatvoriti program u Varšavi susretom sa Austrijom od 21.35.