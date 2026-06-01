Ovim košem je Stojačić srušio šampiona svijeta: Sat otkucavao, ušla je kao kap

Dvojkom Strahinje Stojačića Srbija je stavila tačku na veliku pobjedu protiv Španije na Svjetskom prvenstvu u basketu 3x3.

Najbolji basketaš svijeta Strahinja Stojačić odlučio je derbi Svjetskog prvenstva Srbija - Španija "dvojkom" u posljednjim sekundama. Na dva razlike u korist "orlova", uhvatio je loptu pod košem, otrčao sa njom na distancu i podigao se na šut odluke. Kao mnogo puta u karijeri, ušla je kao kap, za pobjedu Srbije protiv aktuelnog prvaka svijeta i za skor 2-0 na Svjetskom prvenstvu.

Poslije utakmice, Strahinja Stojačić je govorio za MONDO o pobjedi, kao i o očekivanoj nervozi u derbiju, ispoljenoj u dvije tehničke greške za srpske igrače.

Poslije perfektnog početka Svjetskog prvenstva, pred Srbijom je dan odmora uoči srijede i posljednjih utakmica u grupnoj fazi. Rivali "orlova" biće Australija od 19.45 i takođe perfektna Austrija od 21.35 časova.