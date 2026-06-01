Kraj svih liga i kupova: Klubovi iz BiH dobili kompletan spisak rivala na ino-sceni!

Dragan Šutvić
Poslije spuštanja zavjese na prvenstvo u Albaniji, tri bh. predstavnika saznala su sve rivale u Evropi.

UEFA Izvor: Shutterstock

Spuštanjem zavjese na prvenstvo u Albaniji, konačno su postali poznazi svi potencijalni protivnici fudbalera Borca u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, ali i Sarajeva i Veleža na startu takmičenja u Konferencijskoj ligi.

Titulu je osvojila ekipa Egnatije, koja je imala isti broj bodova nakon plej-ofa kao i Elbasani (37), ali je do trona stigla zahvaljujući boljem omjeru u međusobnim duelima (1-3-0). Osim Elbasanija, u trećem evropskom takmičenju po jačini igraće i trećeplasirana Vlaznija i četvrtoplasirani Dinamo Siti.

Borac će, poznato je od ranije, biti nosilac u prva dva kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a osim Egnatije, koja neće biti povlaštena, mogući rivali crveno-plavih iz Banjaluke su i Inter Klub d’Eskaldes (Andora), Levski (Bugarska), Ararat-Jermenija (Jermenija), Sabah (Azerbejdžan), Kauno Žalgiris (Litvanija), Sutjeska (Crna Gora), ETO Đer (Mađarska), Iberija 1999 (Gruzija), Egnatija (Albanija), Florijana (Malta), Tre Fiori (San Marino), Vardar (Sjeverna Makedonija), ML Vitebsk (Bjelorusija) i Atert Bisen (Luksemburg).

Imena prvih protivnika bh. klubovi će saznati 16. juna nakon žrijeba u Nionu.

Sarajevo će u prvom kolu Konferencijske lige biti povlašteno, a prema pravilima UEFA, ne može da se sastane samo sa Veležom i Mališevom, predstavnikom tzv. Kosova.

Tako su na spisku mogućih rivala Virtus (San Marino), Liepaja (Letonija), Ilves (Finska), UE Santa Koloma (Andora), Konahs Kvej Nomads (Vels), Bohemijans (Irska), Stjarnan (Island), Europa (Gibraltar), Inter Turku (Finska), Jelimaj (Kazahstan), Dinamo Siti (Albanija), UNA Strasen (Luksemburg), Hegelman (Litvanija), Penibont (Vels), NSI (Farska Ostrva), Sileks (Sjeverna Makedonija), Mornar (Crna Gora), Glentoran (Sjeverna Irska), Marsakslok (Malta), Nome Kalju (Estonija), Elbasani (Albanija), Karnarfoun Taun (Vels), Mondorf-Le-Bein (Luksemburg) i Petrovac (Crna Gora).

"Rođeni" će, kako smo već rekli, imati nepovlašten status, pa ih samim tim očekuje teži posao. Osim Sarajeva, Velež u prvom kolu ne može da ukrsti snage sa Balkanijem, pa su na listi rivala ostali RFS (Letonija), Astana (Kazahstan), Žalgiris (Litvanija), Škendija (Sjeverna Makedonija), Pjunik (Jermenija), Linfild (Sjeverna Irska), Hamrun Spartans (Malta), Milsami Orhei (Moldavija), Levadija (Estonija), Paide Linameskond (Estonija), Diferdanž 03 (Luksemburg), Dinamo Minsk (Bjelorusija), Vlaznija (Albanija), Nefči (Azerbejdžan), Vikingur (Farska Ostrva), La Fiorita (San Marino), Dečić (Crna Gora), Dila Gori (Gruzija), BATE Borisov (Bjelorusija), Atletik Klub d'Eskaldes (Andora), Sent Džozefs (Gibraltar), Dinamo Tbilisi (Gruzija), Alaškert (Jermenija) i Torpedo Kutaisi (Gruzija).

(mondo.ba, D. Šutvić)

