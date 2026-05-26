Mario Cvitanović odlazi iz Sarajeva?

Dosadašnji strateg Sarajeva mogao bi da napusti klub nakon završetka sezone.

Fudbaleri Sarajeva završili su premijerligašku sezonu trijumfom na Koševu u vječitom derbiju nad Željezničarom (1:0). Bordo tim je tako takmičarsku godinu završio sa 19 pobjeda, osam remija i devet poraza, što je dovoljno za treće mjesto, koje vodi u prvo kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Međutim, prema pisanju Dnevnog avaza, sinoćnji meč bio je posljednji na klupi za Marija Cvitanovića, koji bi, navodi ovaj list, trebalo da okonča saradnju sa premijerligašem sa Koševa. Odradio je ukupno 32 utakmice, upisavši pobjede na više od pola utakmica (18), uz sedam remija i poraza.

Inače, prije dolaska u Sarajevo, Cvitanović je obavljao poslove pomoćnog trenera u Radniku iz Sseveta i Zagrebu, nakon čega je najvećio dio karijere proveo u Dinamu.

Bio je strateg juniorske, druge i seniorske ekipe, dok je u Hrvatskoj još bio na kormilu Šibenika i Lokomotive. Iza njega je, takođe, kratak period u Saudijskoj Arabiji, gdje je radio u Al Vehdi.

(mondo.ba, D. Šutvić/Dnevni avaz)

