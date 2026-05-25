Kraj sumorne sezone za sarajevske rivale: Sarajevo ipak ima razloga za slavlje

Bojan Jakovljević
Minimalna pobjeda Sarajeva protiv Željezničara na zatvaranju premijerligaške sezone.

Sarajevo - Željezničar Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Sarajevo je u posljednjem kolu Premijer lige BiH u gradskom derbiju porazilo Željezničar 1:0 (1:0) i tako koliko-toliko obradovalo svoje navijače u finišu prvenstva.

Iako su sarajevski rivali i ove sezone ostali bez trofeja, "bordo" tim ima mnogo više razloga za zadovoljstvo. Ne samo da je slavio u najvažnijem meču protiv ljutog rivala, nego je izborio i nastup na međunarodnoj sceni, dok Željezničar sezonu završava u donjem dijelu tabele, tačnije na šestom mjestu.

Praktično ništa zanimljivo nije se dešavalo na "Koševu" do finiša prvog poluvremena, kada je "bordo" tim stigao do prednosti. Mihael Kuprešak je prošao po desnoj strani, poslao loptu u kazneni prostor rivala, gdje se odlično našao Agon Elezi i pospremio loptu u mrežu Vedada Muftića.

Bio je domaći tim dominantan i u nastavku, imao više prilika, iako derbi nije obilovao velikim šansama.

"Plavi" su priliku za izjednačenje imali u 68. minutu, kada je čak Sulejman Krpić i postigao gol, ali promjene rezultata nije bilo jer je napadač Željezničara prethodno bio u ofsajdu. Identična situacija i u 91. minutu. Eldar Dragović odlično se snašao u protivničkom šesnaestercu i pogodio za veliko slavlje plavog dijela Sarajeva, koje nije dugo potrajalo. Oglasila se VAR soba, pa je i drugi gol gostiju poništen.

Drugi put ove sezone Sarajevo je slavilo na "Koševu" protiv vječitog rivala. Prvi put bilo je mnogo ubjedljivije - 4:0, dok su na "Grbavici" viđen remi (0:0) i pobjedan Željezničara (2:0).

  • SARAJEVO: Banić, Mujkić, Elezi, Beganović, Krdžalić, Bralić, Ristovski, Cimirot, Kuprešak, Ljajić, Žoao Karlos. Trener: Mario Cvitanović.
  • ŽELJEZNIČAR: Muftić, Odinaka, Sedorf, Bičakčić, Alić, Radovac, Pejić, Šabić, Prokop, Peišoto, Krpić. Trener: Adin Mulaosmanović.



