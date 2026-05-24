Borčev niz nepobjedivosti među najboljima u Evropi: Samo dva tima su ispred crveno-plavih!

Borac je nanizao 16 mečeva bez poraza u ligi, po čemu je treći najuspješniji u ovom trenutku u Evropi.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Fudbaleri Borca su u prvoj polovini 2026. godine ostvarili impozantan rezultatski niz.

Crveno-plavi su bez poraza od početka kalendarske godine, računajući i pripremne mečeve. U samom bh. šampionatu nanizali su 16 utakmica u kojima nisu osjetili goričnu poraza, što je treći najbolji niz trenutno u Evropi!

Izabranici Vinka Marinovića su sjajan rezultatski niz 7. februara remijem sa Veležom u Vrapčičima (0:0). Uknjižili su do današnjeg dana još tri podjele bodova, uz 12 pobjeda, a u ovom trenutku samo su dva tima rezultatski uspješnija od kluba iz Platonove ulice.

Prvi je Teleoptik, koji nema poraz u Srpskoj ligi Beograd od starta sezone! Niz Partizanove filijale traje od 23. avgusta, kad je upisana prva od 20 pobjeda u sezoni, uz još pet remija. Posljednji poraz u zvaničnim utakmicama Teleoptik je upisao prije godinu dana (!?), odnosno 31. maja prošle godine, kada je rezultatom 3:2 poražen na gostovanju beogradskom Radničkom.

Drugi najbolji evropski niz bez poraza u ovom trenutku ima engleska senzacija Bornmut, koji se ove nedjelje nada istorijskom plasmanu u Ligu šampiona. Bornmut je nanizao 17 mečeva bez neuspjeha (8-9-0) pa je u ovom trenutku na šestom mjestu, sa realnim šansama da napreduje za jednu poziciju i nađe se od jeseni u evropskoj eliti.

Kada je riječ o evropskim klubovima koji su ispod Borca na ovoj listi, Mančester siti je nanizao 15 mečeva bez poraza, škotski drugoligaši Patrik Tistl i Sent Džonston imaju po 14, letonska Riga je na 13, dok je kazahstanski Kairat na 12 baš kao i estonska Levadija, crnogorski Mornar, jermenska Noa i poljski Šlonsk iz Vroclava.

Španski klubovi Deportivo La Korunja i Viljareal B te kazahstanski Ordabasi imaju po 11 mečeva uzastopno u kojima nisu poraženi, dok su na 10 B36 Toršavn, KI Klaksvik (Farska Ostrva), Bačka (Srbija), Inter (Italija), RFS (Letonija) i Torpedo Kutaisi (Gruzija).

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!