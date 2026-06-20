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Vojvodina spremila "desetku", čeka se još potpis: Svi znaju ko će obući ovaj dres

Vojvodina spremila "desetku", čeka se još potpis: Svi znaju ko će obući ovaj dres

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Novi-stari vezista Vojvodine vratio se u klub - definitivno

U Vojvodini čekaju potpis Dejana Zukića Izvor: Instagram/fk_vojvodina

Nekadašnji kapiten Vojvodine Dejan Zukić se vratio u klub, a Novosađani svakodnevno odbrojavaju na društvenim mrežama sate do potpisa.

Zukićeva "desetka" već je odštampana i spremna, pa se samo još iščekuje da se novi-stari vezista "stare dame" fotografiše sa njom u ruci.

Zukić je ofanzivni vezista rođen 2001. godine u Bačkom Jarku, ponikao je i u Vojvodini i u njoj 2017. postao senior. Čak sedam sezona je nosio dres "lala", pa otišao u austrijski Volfsberger, sa kojim se ovog ljeta rastaje, godinu prije isteka ugovora. Navodno, Vojvodina će platiti obeštećenje od čak 2,5 miliona evra.

Zukić je ostavio značajan trag u Austriji, jer je sa oba kluba u karijeri osvojio nacionalni kup.

Dok se svakodnevno nagađa da bi Dušan Tadić mogao da se takođe vrati u Novi Sad, Zukić će se sa novim-starim saigračima spremati za početak kvalifikacija za Ligu Evrope i dvomeč protiv Ferencvaroša.

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Miroslav Tanjga o dolasku Dušana Tadića u Vojvodinu
Izvor: MONDO/Milutin Vuijčić
Izvor: MONDO/Milutin Vuijčić

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Tagovi

FK Vojvodina Dejan Zukić

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