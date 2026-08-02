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Haos u Hrvatskoj: Navijači Hajduka zapalili tribinu u Varaždinu (VIDEO)

Haos u Hrvatskoj: Navijači Hajduka zapalili tribinu u Varaždinu (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Fudbaleri Hajduka porazom od Varaždina rezultatom 2:1 otvorili su novu sezonu hrvatskog prvenstva.

Navijači Hajduka zapalili tribinu u Varaždinu Izvor: X/Croatian football

Nije dobro počelo za Hajduk na startu nove sezone šampionata Hrvatske!

Splićani su poraženi na gostovanju u Varaždinu, iako su u 90. minutu mogli do boda, ali je Marko Livaja u promašio penal.

Ipak, najviše se priča o Torcidi, najvatrenijim navijačima Hajduka, koji su nakon posljednjeg sudijskog zvižduka zapalili stolice na tribini varaždinskog stadiona, prenijeli su hrvatski mediji.

Kao razlog njihovog huliganskog ispada, navodno je bio prethodni sukob s Varaždinom zbog cijena ulaznica za gostujuću tribinu, koja je iznosila skoro 20 evra.

Osim cijene, na tribinu su postavljene i visoke ograde, koje podsjećaju nakavez, što se splitskim pristalicama nije dopalo, ali sigurno da ne opravdava način na koji su izrazili svoje neslaganje.

(MONDO)

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Tagovi

Hajduk Split NK Varaždin HNL

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