Haos u Hrvatskoj: Navijači Hajduka zapalili tribinu u Varaždinu (VIDEO)

Fudbaleri Hajduka porazom od Varaždina rezultatom 2:1 otvorili su novu sezonu hrvatskog prvenstva.

Izvor: X/Croatian football

Nije dobro počelo za Hajduk na startu nove sezone šampionata Hrvatske!

Splićani su poraženi na gostovanju u Varaždinu, iako su u 90. minutu mogli do boda, ali je Marko Livaja u promašio penal.

Ipak, najviše se priča o Torcidi, najvatrenijim navijačima Hajduka, koji su nakon posljednjeg sudijskog zvižduka zapalili stolice na tribini varaždinskog stadiona, prenijeli su hrvatski mediji.

Kao razlog njihovog huliganskog ispada, navodno je bio prethodni sukob s Varaždinom zbog cijena ulaznica za gostujuću tribinu, koja je iznosila skoro 20 evra.

Osim cijene, na tribinu su postavljene i visoke ograde, koje podsjećaju nakavez, što se splitskim pristalicama nije dopalo, ali sigurno da ne opravdava način na koji su izrazili svoje neslaganje.

SRAMOTA



Truly shameful from Torcida as they lit the away stand on fire after the match vs. Varaždin.



This comes after they boycotted the match because of high prices, which Varaždin lowered after their complaints.pic.twitter.com/cCVjwYUlm1 — Croatian Football  (@CroatiaFooty)August 2, 2026

(MONDO)