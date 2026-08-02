Iskusni srpski košarkaš Nemanja Nedović otklonio je dileme oko povratka u Crvenu zvezdu.

Izvor: MN PRESS

Srpski bek Nemanja Nedović definitivno se ne vraća u Crvenu zvezdu. Prošlog ljeta je dogovorio ostanak na Malom Kalemegdanu, a onda je usijledio preokret i pozajmica u Monako gdje je završio prošlu sezonu. Iako se spekulisalo o potencijalnom povratku, Nedović kaže da to više nije opcija.

Podsjetio je na slučaj Jaga Dos Santosa, koji je sklonjen, pa vraćen i ne želi ponovo svoju karijeru da stavlja na "kocku".

Šta se zapravo desilo na kraju prošle sezone? "Nešto se promijenilo u junu, za mjesec dana. Sve bi bilo okej jer meni je isticao ugovor tada. Samo je trebalo tada da mi se kaže - e, razmišljamo u drugom pravcu, hvala na svemu, super su bile tri godine, sve. Ja sam se i tada zapitao, šta se dešava? Pričate mi jednu priču, radi se druga priča. Odlaže se i odlaže... Ja sam tada još pregovarao sa druga dva kluba i to jedan baš ozbiljan klub. I onda, totalno se promijenila priča. Dođi, potpisujemo ugovor. Željko (Drčelić) i ja smo se dogovorili za dva minuta. Onda se nešto drastično promijenilo i to je to. To je više pitanje za njih", rekao je Nedović u podkastu "Kole Point".

Vidi opis Nemanja Nedović stavio tačku: "Ne vraćam se u Crvenu zvezdu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 10 / 10

Za njega je Crvena zvezda završena priča. "Nije opcija ove godine da se ja vratim u Zvezdu. Mislim, šta se promijenilo za godinu dana? Šta može da se promijeni za godinu dana? Vidjeli smo i Jaga koji je isto sklonjen, pa se vratio i kako je bilo. Ako ti neko pokaže trunku nepoštovanja jednom, on će to uraditi i drugi put. To je nešto što sam ja stavio do znanja kome je trebalo da se stavi do znanja odavno, da je to što se tiče igračke karijere (povratak u Zvezdu) - završena priča", jasan je Nedović.

Zvezda je za njega bila ostvarenje dečačkog sna. "Vjerovao ili ne, meni je prelazak u Užice bio katastrofalan. Nije mi leglo i bio sam mnogo puta u iskušenju da se vratim kući. Tako da mi je dolazak u Beograd bio lagan. Možda zbog uzbuđenja, jer sam potpisivao za veliki klub kao što je Crvena zvezda. Beograd mi je legao od prvog dana i zaista ga volim. Nisam došao sa tim da sam već uspio. Pustio sam da vrijeme učini svoje i ja sam došao u Crvenu zvezdu kao treći plejmejker. Pa sam se povremeno probijao, igrao sa starijom generacijom i bilo mi je zanimljivo da vidim gdje sam i šta sam".

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Pogledajte 00:27 Nemanja Nedović o Zvezdi Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)